SIRACUSA – A Siracusa, un poliziotto e due carabinieri sono stati arrestati con l’accusa grave di aver richiesto prestazioni sessuali a una donna in cambio di favori e interessamenti in una vicenda giudiziaria.

Gli agenti sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione del Gip, su richiesta della Procura locale, dopo un’indagine che durava da mesi.

Le indagini sono iniziate quando la donna, conosciuta per attività di prostituzione, si era recata in commissariato per altri motivi e aveva iniziato a rivelare episodi gravi riguardanti uno dei poliziotti e i due militari.

Durante l’attesa, nell’ufficio denunce, aveva accusato i tre di averle chiesto e ottenuto prestazioni sessuali promettendole favori e interessamenti relativi a questioni giudiziarie e problemi di vicinato.

Le sue dichiarazioni sono state segnalate alla procura, che ha avviato approfondimenti per verificare eventuali altri episodi coinvolgendo gli stessi appartenenti alle forze dell’ordine.

Le indagini continuano per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti o ulteriori comportamenti illeciti.

Lo riporta fanpage.it