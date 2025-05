Statoquotidiano.it, 26 maggio 2025. Carapelle – È Luigi Marasco il nuovo sindaco di Carapelle.

Lo dicono i risultati definitivi dello scrutinio che sono stati diffusi nella concitazione generale.

1476 il numero delle preferenze per il candidato che anche Piemontese, assessore regionale a Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti era andato a sostenere a Carapelle in campagna elettorale.

1217, invece, i voti a Umberto Di Michele, ex sindaco che si era decaduto nell’aprile 2024, perché 7 consiglieri avevano deciso di rassegnare le loro dimissioni.

835, invece, i voti al candidato Sergio Izzi.