Statoquotidiano.it, 26 maggio 2025. Orta Nova – Scrutinio ancora in corso nel comune capofila dei Cinque Reali Siti.

Le prime indiscrezioni sui risultati sembrano volgere a favore di due candidati in particolari, che di sezione in sezione sembrano inseguirsi.

Di Vito, a rappresentare liste civiche sostanzialmente voce di parte della sinistra locale, e Tarantino, voce di una coalizione di destra guidata dal partito Fratelli d’Italia.

In alcune sezioni delle 16 complessive i risultati danno per favorito in termini numerici l’ingegnere, in altre il medico ortese che aveva già ricoperto il ruolo di sindaco fino al 2019.

L’attesa è senza respiro: Orta Nova sta tentando di uscire da un periodo faticoso, quello del commissariamento per infiltrazioni mafiose, è da una campagna elettorale che ha avuto i suoi momenti sì e i suoi momenti no.