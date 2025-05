Foggia, la Curva Nord: “Meglio ripartire dalle basse categorie, ma serve un cambiamento vero”

Nonostante la salvezza conquistata nei playout contro il Messina e la permanenza in Serie C, tra i tifosi del Foggia permane una forte incertezza. La scadenza del 6 giugno per l’iscrizione al prossimo campionato crea tensione e dubbi sulla stabilità della società e sulla partecipazione della squadra alla stagione 2025-2026.

In questo clima, la Curva Nord ha diffuso un comunicato chiaro e deciso. “Il nostro pensiero non cambia”, si legge nel messaggio rivolto all’attuale presidente Canonico, ormai fortemente contestato. I tifosi ricordano come per gran parte della stagione abbiano manifestato il proprio dissenso nei confronti della gestione societaria.

La Curva Nord denuncia “false promesse, continui cambi di giocatori, allenatori e dirigenti”, e una stagione sportiva senza ambizioni né stabilità. È chiaro il richiamo a una necessità di rinascita: “Preferiamo ripartire dalle basse categorie, purché si cambi aria”.

Il comunicato si chiude con un monito netto: Canonico non sarà più il nostro presidente e, se decidesse di restare, la nostra contestazione sarà immediata e intransigente. I tifosi chiedono un cambiamento radicale per ridare dignità e futuro al Foggia.

