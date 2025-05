Il Sindaco di Manfredonia si unisce alla giornata di digiuno per la pace in Palestina

MANFREDONIA (FOGGIA) – In un tempo segnato da immense sofferenze e da una delle più gravi emergenze umanitarie della storia recente, anche Manfredonia alza la voce in favore della pace.

Il Sindaco Domenico La Marca, dopo aver partecipato alla “Giornata per Gaza” tenutasi il 28 marzo scorso, durante la quale aveva espresso ferma condanna per il massacro in atto, ha annunciato l’adesione alla giornata di digiuno promossa dalla Rete di Trieste per lunedì 26 maggio.

L’iniziativa coinvolge oltre mille amministratori locali — sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali — uniti nel denunciare il dramma del popolo palestinese e nel chiedere con forza la fine delle ostilità.

«È impossibile continuare ad assistere passivamente a quanto sta accadendo. Come amministratore e come cittadino, sento il dovere di unirsi a questo gesto di testimonianza, affinché il silenzio non diventi complice. Il nostro digiuno è un grido nonviolento che chiede la fine delle ostilità, il cessate il fuoco immediato e l’apertura di corridoi umanitari per salvare vite innocenti», ha dichiarato il Sindaco La Marca.

La mobilitazione, ispirata dallo spirito della Settimana Sociale di Trieste, si richiama all’appello di papa Leone XIII a «consentire l’ingresso di aiuti umanitari dignitosi e porre fine alle ostilità», sottolineando come il prezzo più alto venga pagato da bambini, anziani e persone malate.