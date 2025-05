MANFREDONIA (FOGGIA) – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che a partire da lunedì 3 giugno 2025 prenderanno ufficialmente avvio le attività di pulizia e gestione delle spiagge libere di Siponto e del Litorale Sud, gestito da ASE Spa.

La scelta di anticipare l’inizio delle operazioni rispetto al consueto calendario della stagione balneare – normalmente fissato intorno alla metà di giugno – nasce dalla volontà dell’Amministrazione di garantire, sin dalle prime settimane di fruizione del mare, un contesto costiero ordinato, salubre e accogliente, nel rispetto delle esigenze dei residenti, dei turisti e delle attività economiche connesse al comparto balneare.

Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla razionalizzazione dei costi. Rispetto alla stagione 2024, l’organizzazione del servizio per l’anno in corso ha consentito un’ottimizzazione delle risorse economiche, senza alcuna riduzione in termini di qualità o quantità delle prestazioni offerte.

Un risultato ottenuto grazie a una programmazione puntuale, al consolidamento delle esperienze pregresse e alla sinergia tra soggetti, che ha permesso di confermare tutti i servizi previsti – pulizia manuale e meccanizzata dell’arenile, raccolta e conferimento dei rifiuti, manutenzione degli accessi – con una gestione più efficiente ed economicamente sostenibile.

Il provvedimento si collega nell’ambito della Delibera di Giunta, approvata nella giornata odierna, con la quale si è approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra il Comune di Manfredonia e i titolari di concessioni demaniali marittime, finalizzato alla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS) per la stagione balneare 2025, secondo le disposizioni previste dalle Linee Guida Regionali approvate con DGR n. 822 del 6 giugno 2022.

Le biomasse, costituite da resti di piante marine naturalmente trasportate a riva da onde e correnti, svolgono un importante ruolo ecologico e paesaggistico, ma nei tratti a forte vocazione turistica – come Siponto e il Litorale Sud – richiedono una gestione mirata per garantire la piena fruibilità delle spiagge.

In merito a quest’attività di programmazione e tutela del litorale, è intervenuta l’Assessora alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, Mariarita Valentino, che ha dichiarato:

“L’avvio anticipato del servizio di pulizia delle spiagge libere è il frutto di un lavoro che parte da lontano, fatto di pianificazione, ascolto e impegno.

Vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un litorale pulito e accessibile sin dall’inizio dell’estate, valorizzando al contempo il nostro prezioso ecosistema costiero.

Quest’anno, con grande soddisfazione, siamo riusciti a contenere i costi del servizio rispetto al 2024, senza intaccare la qualità dell’intervento: un risultato che testimonia la capacità dell’Amministrazione di coniugare efficienza e sostenibilità.

La gestione delle biomasse vegetali spiaggiate avviene inoltre nel pieno rispetto delle indicazioni regionali, e rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia di difesa del territorio e promozione del turismo responsabile.”

L’Amministrazione comunale invita infine tutta la cittadinanza a collaborare per il rispetto e la cura del litorale, contribuendo a mantenerlo decoroso, accessibile e accogliente.