Puglia, Lega: "Svendono l'autonomia e tagliano la democrazia: Emiliano e il centrosinistra tradiscono la Puglia"

«Altro che riforma tecnica o adeguamento demografico: Emiliano e il centrosinistra stanno scientemente preparando il terreno per blindare il futuro Consiglio regionale, svuotando la democrazia e svendendo l’autonomia della Puglia allo Stato centrale.»

A dichiararlo sono i consiglieri regionali della Lega Conserva, Cera, De Blasi, Romito e Splendido, che in VII Commissione si sono opposti all’ennesimo colpo basso ai danni della nostra Regione.

«La modifica dello Statuto regionale – spiegano – viene vincolata a una semplice legge nazionale, trasformando un diritto costituzionale delle Regioni in una concessione di Roma. Una resa incondizionata che cancella ogni autonomia e mortifica il ruolo del Consiglio regionale.»

Nel mirino della Lega anche la proposta di riduzione del numero dei consiglieri da 50 a 40, presentata come scelta obbligata ma che, secondo i leghisti, nasconde un disegno politico ben preciso: «Con meno consiglieri si eliminano di fatto le liste civiche, le forze alternative e i rappresentanti dei territori minori. È un trucco per garantire governabilità assoluta a un futuro Presidente già designato nei palazzi del potere, senza fastidi né opposizioni vere.»

Gravissimo anche il metodo utilizzato: «Solo fretta, ordini di scuderia e silenzi complici. E mentre il centrosinistra spinge, il centrodestra – tranne noi – resta muto. Una vergogna bipartisan.»

Il gruppo della Lega ribadisce con forza la propria posizione:

«Noi non ci stiamo. Difenderemo fino in fondo l’autonomia della Puglia, la rappresentanza dei territori e il diritto dei cittadini a eleggere liberamente i propri rappresentanti. Non ci faremo complici di questa farsa di fine legislatura.»