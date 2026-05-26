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26 maggio, Manfredonia celebra San Filippo Neri, compatrono della città

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Stato news //

26 maggio, Manfredonia celebra San Filippo Neri, compatrono della città

Il 26 maggio ricorre la festa di San Filippo Neri, compatrono di Manfredonia. Nella nostra città, purtroppo, si è spesso abituati alla noncuranza verso figure e tradizioni che hanno segnato il corso della storia. Eppure San Filippo Neri meriterebbe un ricordo più vivo e sentito.

Filippo Romolo Neri nacque a Firenze il 21 luglio 1515 e fu battezzato nella piccola chiesa di San Pier Gattolino. Morì a Roma il 26 maggio 1595. Proveniva da una famiglia benestante: il padre esercitava la professione di notaio, mentre la madre venne a mancare quando Filippo era ancora molto piccolo.

Fin da giovane iniziò a frequentare il convento di San Marco a Firenze, luogo legato alla spiritualità domenicana e alla figura di Girolamo Savonarola. La sua vita fu segnata da una profonda fede, da una grande carità e da un sorriso capace di avvicinare tutti.

Negli ultimi giorni della sua vita fu visitato dal caro amico San Carlo Borromeo. Poco dopo, a causa di una forte emorragia, morì con lo sguardo rivolto verso l’alto e un sorriso sereno sulle labbra.

A Manfredonia, nella Cattedrale, si conservano preziose reliquie legate al Santo: la sua berretta e una parte del suo cuore. È come se i gabbiani del cielo manfredoniano, con i loro voli festosi, rendessero omaggio al nome di San Filippo Neri, portandolo dall’acqua all’aria, come in un tuffo di memoria e devozione.

Foto in Cattedrale rimasterizzata e testo di Claudio Castriotta.

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