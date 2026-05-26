5° Rally Costa del Gargano: la 'Piloti Sipontini' pronta per una delle gare più attese della stagione

La Piloti Sipontini sarà protagonista anche quest’anno al 5° Rally Costa del Gargano, in programma il 30 e 31 maggio 2026, con diversi equipaggi pronti a rappresentare il territorio e a prendere parte a una delle gare più attese della stagione rallistica.

Tra i partecipanti spiccano Ivan Schinosi e Alessandro Mazzocchi su Peugeot 208 Rally4 del team SMD Racing, i fratelli Pasquale e Matteo Stilla su Renault Clio RS N3 seguita dal team Laudati, e l’equipaggio composto da Fortunato Di Fonzo e Venanzio Aiezza su Peugeot 208 Rally4 del Lion Team. A completare la presenza della squadra anche il presidente Meo Solitro, che avrà il ruolo di apripista della manifestazione.

La partecipazione conferma il forte legame della scuderia con il territorio garganico e la volontà di sostenere con continuità gli eventi motoristici locali, contribuendo alla crescita del movimento rallistico del Sud Italia.

Il Rally Costa del Gargano, organizzato dalla Gargano Racing Team in collaborazione con la Tecno Motor Racing Team, sarà valido come secondo appuntamento della Coppa Rally di 8ª Zona ACI Sport e proporrà un percorso rinnovato.

La partenza e l’arrivo saranno ospitati in Piazza del Popolo a Manfredonia, mentre il programma prevede il sabato la prova “Macchia – Monte Sant’Angelo” di 5,33 chilometri da ripetere due volte. La domenica saranno invece protagoniste la “Mattinata – Monte Sant’Angelo” di 14,78 chilometri con tre passaggi e la prova “Carbonara” di 7,47 chilometri con due passaggi, tratti tecnici e spettacolari destinati a incidere sulla classifica finale.

Il parco assistenza sarà allestito presso il Centro Commerciale Gargano, punto logistico centrale della competizione.

L’evento si preannuncia ricco di spettacolo e partecipazione, confermando il Gargano come uno dei territori di riferimento per il rally in Italia.