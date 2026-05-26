“In questi primi nove mesi dall’attivazione degli ambulatori di ginecologia ad alta specializzazione presso l’ospedale “San Camillo De Lellis” di Manfredonia, è stato registrato un importante passo in avanti per la tutela della salute delle donne della nostra comunità. Oggi, infatti, è possibile seguire quasi l’intero percorso della gravidanza senza doversi spostare verso altri centri.

Il risultato è frutto di un lavoro programmato, condiviso e costruito nel tempo, che vede protagonisti la Direzione ASL Foggia, il dott. Lacerenza, i professionisti sanitari e la Commissione Salute.

Tuttavia, l’offerta sanitaria non è ancora completa. In questo contesto si inserisce anche il tema della cardiotocografia, esame fondamentale per il monitoraggio del benessere fetale nelle fasi avanzate della gravidanza. La sua implementazione rafforzerebbe la presa in carico della donna e del nascituro, garantendo controlli tempestivi e continui.

A completare il percorso vi è inoltre il progetto di assistenza durante il puerperio, finalizzato a garantire un supporto domiciliare del consultorio dopo il parto.

A tal proposito, lo scorso venerdì abbiamo dialogato con la direttrice di distretto, la dott.ssa Fiore, con l’obiettivo di evidenziare queste due necessità, accolte positivamente e sulle quali forniremo ulteriori dettagli a breve.

Inoltre, a seguito del lavoro della Commissione, il 27 maggio 2026, dalle ore 17 alle ore 20, in Largo Diomede sarà possibile aderire allo screening della cervice uterina a bordo del Pap Mobile, presso gli stand informativi.

Ulteriore elemento di rafforzamento dell’offerta sanitaria territoriale sarà l’inserimento, a partire dalla metà di giugno, di due logopediste. Nelle scorse settimane, infatti, a seguito dell’incontro con le famiglie del Cesarano, abbiamo registrato notevoli disagi causati dall’assenza di logopedisti dovuta ad alcuni trasferimenti.

Al tempo stesso, esprimiamo preoccupazione per quanto appreso nella giornata di ieri. Durante l’incontro con un gruppo di genitori con figli inseriti in percorsi riabilitativi presso il Cesarano, abbiamo ascoltato storie di dimissioni di ragazzi nonostante le fragilità vissute quotidianamente. Per questo motivo, ci interfacceremo con i responsabili del servizio al fine di tutelare il diritto alla salute.

Infine, auspichiamo che la Regione possa rispondere quanto prima in merito all’autorizzazione per l’acquisto delle grandi apparecchiature, affinché possa concretizzarsi l’acquisto della risonanza magnetica, strumento di cui l’ospedale di Manfredonia non può fare a meno.

La Commissione conferma il proprio impegno a operare con responsabilità, attenzione e spirito costruttivo e coglie l’occasione per augurare buon lavoro alla nuova direttrice generale, la dott.ssa Tiziana Di Matteo.”

I componenti della Commissione

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca.