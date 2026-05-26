FOGGIA – Cresce l’angoscia per la scomparsa di Gennaro Cimmino, 42 anni, originario di Napoli ma residente a Foggia, del quale non si hanno più notizie da oltre quaranta giorni. L’ultimo avvistamento risalirebbe proprio al capoluogo campano. Da allora, il silenzio.

La famiglia, disperata, ha lanciato un accorato appello sui social chiedendo la massima condivisione della notizia e della fotografia dell’uomo nella speranza che qualcuno possa fornire elementi utili alle ricerche.

“La nostra non è più vita”, scrivono i parenti, che vivono giorni di profonda apprensione e invitano chiunque abbia visto Gennaro o sia in possesso di informazioni a contattare immediatamente i numeri: 333 273 5371 e 333 501 9616.

La denuncia di scomparsa è stata già presentata alle autorità competenti e le ricerche sono attualmente in corso.

L’appello corre sul web, condiviso da numerosi utenti e pagine social, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e riportare Gennaro a casa.

Chiunque possa contribuire, anche con un dettaglio apparentemente insignificante, è invitato a farsi avanti.

Lo rende noto la pagina facebook “Denunciamo Foggia”.