Dalla depressione alla rinascita: Giovanni Caprara conquista la Coppa dei Campioni Fibis

Un intervento chirurgico andato male, la sedia a rotelle, il dolore della depressione e poi la rinascita attraverso lo sport. È la storia di Giovanni Caprara, atleta paralimpico di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, che ha conquistato a San Severo la Coppa dei Campioni Fibis di biliardo paralimpico, nella specialità dei 5 birilli, affermandosi tra i protagonisti nazionali della disciplina.

Dietro il successo sportivo c’è però un percorso personale complesso, iniziato nel 2010, quando un intervento alla colonna vertebrale cambiò radicalmente la sua vita. Da quel momento Caprara si è ritrovato costretto sulla sedia a rotelle, affrontando un periodo segnato dalla sofferenza psicologica e dall’incertezza sul futuro.

«Vincere questa Coppa è stata un’emozione indescrivibile, perché dietro questo risultato ci sono anni difficili, tanta passione e tantissimo lavoro. Quando alzi un trofeo così importante ripensi inevitabilmente a tutto il percorso fatto per arrivarci», racconta l’atleta.

Il momento più difficile arriva proprio dopo l’operazione. «Ho subito un intervento alla colonna vertebrale andato male che mi costringe a vivere su una sedia a rotelle. All’inizio non è stato facile accettarlo: avevo 37 anni, due bambini piccoli, Leonardo di cinque anni e Nicole di due. Mi sono ritrovato improvvisamente in una condizione completamente diversa da quella che avevo immaginato per la mia vita ed ero caduto in una depressione totale», spiega.

A fare la differenza, in quella fase delicata, è stato il sostegno della famiglia. «Con l’aiuto di mia moglie Anna Maria e di tutta la mia famiglia sono riuscito piano piano a rialzarmi, soprattutto mentalmente. Senza di loro sarebbe stato molto più difficile trovare la forza per ripartire», aggiunge.

La svolta arriva nel 2019, grazie all’incontro con il biliardo, inizialmente vissuto come una semplice passione e poi diventato qualcosa di molto più profondo. «Mi sono avvicinato a questo sport che mi attirava tantissimo, perché è un gioco di precisione, concentrazione e intelligenza. All’inizio era soltanto una passione, poi col tempo è diventato qualcosa di molto più grande», racconta.

Per Caprara, il biliardo ha rappresentato un nuovo punto di partenza, capace di restituirgli motivazione e fiducia. «Questo sport è diventato un motivo per alzarmi la mattina. Mi ha ridato entusiasmo, ma soprattutto la possibilità di esprimere di nuovo chi sono», sottolinea.

Oggi il suo impegno va oltre le competizioni sportive. Da componente del Comitato Italiano Paralimpico della Basilicata, porta avanti un messaggio rivolto soprattutto a chi vive situazioni simili alla sua. «Ci sono tanti ragazzi che dopo un cambiamento drastico della vita non riescono più a uscire di casa. Dobbiamo aiutare queste persone a capire che la vita, anche su una sedia a rotelle, può continuare e può essere vissuta pienamente», afferma.

Il messaggio finale è chiaro: «Servono volontà, sacrificio e qualcuno che ti faccia capire che non tutto è finito. Lo sport, da questo punto di vista, può davvero salvarti la vita».

Archiviato il trionfo nella Coppa dei Campioni Fibis, Giovanni Caprara guarda già avanti: «Dopo questa vittoria si continua ad allenarsi e a lavorare ogni giorno per provare a salire sempre sul gradino più alto».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.