“Esplosione di un’anima”: il libro di Giuseppina Stoppiello racconta la vita vera attraverso poesie che curano il cuore

Ci sono libri che nascono dalla fantasia e altri che prendono forma dalla vita vissuta, dalle ferite, dagli incontri, dalla fede e dall’amore. “Esplosione di un’anima”, il nuovo libro di Giuseppina Stoppiello, appartiene a questa seconda categoria: una raccolta intensa e autentica, capace di trasformare esperienze reali in versi che arrivano dritti al cuore.

Originaria di Manfredonia, ma da anni residente ad Ancona, dove vive felicemente con la sua famiglia, Giuseppina Stoppiello lavora come infermiera a stretto contatto con i pazienti. Ed è proprio questo legame quotidiano con la sofferenza, la fragilità e la speranza a rendere le sue poesie profondamente umane, sincere, prive di artifici.

Ogni testo nasce dall’osservazione della realtà, dall’ascolto delle persone, dal dolore e dalla rinascita. Non sono poesie costruite per stupire, ma parole che cercano di accompagnare il lettore, di comprenderlo, di tendergli una mano. La sua scrittura è semplice solo in apparenza: dentro quei versi vive una sensibilità potente, maturata attraverso il contatto continuo con la vita vera.

Nell’introduzione alla raccolta si legge infatti che la poetica dell’autrice “nasce da un cuore che non teme la chiarezza” e che le sue poesie “squarciano l’oscurità in nome della luce”. Una definizione che descrive perfettamente l’anima del libro.

Tra i testi più toccanti emerge senza dubbio “La dialisi e il trapianto”, poesia intensa e commovente che affronta il dramma della malattia renale e la speranza del trapianto. Qui Giuseppina Stoppiello racconta la sofferenza concreta di chi vive legato a una macchina, il peso delle rinunce quotidiane, la paura, ma anche l’attesa di quella telefonata che può cambiare la vita.

“Non vanno bene le analisi / devi entrare in dialisi”, scrive l’autrice, raccontando con straordinaria lucidità la realtà di tanti pazienti.

E ancora: “Ma quando meno te lo aspetti arriva quella chiamata / è una notizia sensazionale”.

È una poesia che colpisce perché non inventa il dolore: lo conosce, lo guarda negli occhi e lo trasforma in speranza. Ed è proprio questa la forza dell’intera raccolta.

Le poesie di Giuseppina Stoppiello parlano di amicizia, fede, famiglia, madre, maternità, emigrazione, amore, cattiveria, indifferenza, rinascita. Parlano di Napoli, della montagna, della musica, della spiritualità. Ma soprattutto parlano dell’essere umano.

Nel testo introduttivo si sottolinea infatti come la sua sia “una poetica dell’esperienza”, capace di trasformare eventi e vissuti in “piccole narrazioni liriche” dove ogni parola viene scelta “per essere sentita”.

Un altro elemento che rende il volume particolarmente prezioso è il dialogo tra poesia e arte visiva. Ogni componimento è accompagnato da immagini e disegni che amplificano il messaggio emotivo dei testi. Alcune opere sono state realizzate da Don Bartolomeo Perrone, parroco missionario molto conosciuto ad Ancona, artista sensibile e raffinato, oggi purtroppo scomparso. Altri disegni sono invece firmati da Bozzolo Interiore, editore sardo che ha contribuito a dare forma estetica all’universo poetico dell’autrice.

Anche la copertina del libro colpisce immediatamente: una figura femminile custodisce una luce tra le mani, quasi a rappresentare l’anima stessa delle poesie contenute nel volume. Una luce fragile ma intensa, capace di illuminare il dolore e trasformarlo in bellezza.

In un tempo in cui spesso le parole scorrono veloci, superficiali, “Esplosione di un’anima” invita invece a fermarsi, a sentire, a riflettere. È un libro che non cerca clamore, ma verità. E proprio per questo lascia il segno. Il volume è già disponibile presso la Libreria Tuppi di Manfredonia.