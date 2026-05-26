FOGGIA – Va alla società Cosmic Impianti Srl di Manfredonia l’appalto per la realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta rifiuti in via Gentile, uno degli interventi previsti nel programma di ammodernamento degli impianti ambientali finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’aggiudicazione definitiva è stata approvata dal Comune di Foggia attraverso una determina dell’Area Ambiente e Manutenzione.

L’opera rientra nella linea di intervento PNRR “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”, con un investimento complessivo posto a base di gara pari a 659 mila euro oltre Iva.

Secondo quanto riportato nella determina, la Cosmic Impianti ha presentato un ribasso del 29,683 per cento sull’importo soggetto a gara, ottenendo così l’affidamento dei lavori per un importo contrattuale complessivo di 514.855 euro oltre Iva.

La procedura è stata gestita dal Comune di Foggia per conto di AMIU Puglia Spa, soggetto delegante e amministrazione aggiudicatrice dell’intervento.

Il progetto mira alla realizzazione di una nuova infrastruttura dedicata alla raccolta differenziata e al conferimento dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di migliorare i servizi ambientali cittadini e aumentare le percentuali di raccolta differenziata.

La gara è stata bandita con procedura aperta ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e con criterio del minor prezzo.

La scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata al 6 maggio scorso. Successivamente il seggio di gara ha proceduto alla verifica delle offerte economiche e amministrative fino alla proposta di aggiudicazione definitiva.

Negli atti si evidenzia che sono stati verificati tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici. La società aggiudicataria è risultata in regola con le verifiche antimafia, la regolarità contributiva, il casellario giudiziale e i requisiti SOA richiesti.

L’intervento sarà realizzato nell’area di via Gentile e rappresenta uno dei tasselli della strategia ambientale collegata agli investimenti finanziati dal PNRR.

Secondo il progetto, il centro comunale di raccolta consentirà ai cittadini di conferire diverse tipologie di rifiuti in modo controllato e organizzato, favorendo il recupero dei materiali e riducendo l’abbandono incontrollato.

Il nuovo impianto dovrebbe contribuire anche all’efficientamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani e al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello nazionale ed europeo.

Il dirigente dell’Area 7 Ambiente del Comune di Foggia, ingegner Saverio Pio Longo, ha precisato nella determina che l’ente comunale ha svolto esclusivamente le funzioni di stazione appaltante, mentre la stipula del contratto e gli ulteriori adempimenti saranno curati direttamente da AMIU Puglia.

L’aggiudicazione è immediatamente efficace e consente ora di procedere verso la fase operativa dell’intervento.

A cura di Giovanna Tambo.