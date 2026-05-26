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BLATTE FOGGIA Foggia, arrivano le blatte: ordinanza del Comune per condomìni e privati

Nuova ordinanza finalizzata a contrastare la proliferazione delle blatte sul territorio cittadino e a rafforzare le attività di prevenzione

Foggia, il Comune ordina la deblattizzazione obbligatoria: condomìni e privati dovranno intervenire entro il 20 maggio

Blatte - Fonte Immagine: bromotirrena.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale una nuova ordinanza finalizzata a contrastare la proliferazione delle blatte sul territorio cittadino e a rafforzare le attività di prevenzione soprattutto nei mesi più caldi.

Il provvedimento, firmato dalla sindaca Maria Aida Episcopo e condiviso con il Servizio Ambiente, prevede una serie di interventi mirati sia nelle aree pubbliche sia in quelle private.

L’amministrazione comunale ha già avviato da tempo operazioni di deblattizzazione attraverso irrorazioni di insetticidi nelle caditoie stradali e nelle reti fognarie comunali, grazie anche all’azione coordinata con Acquedotto Pugliese, Servizio Lavori Pubblici e AMIU Puglia. Tuttavia, il Comune sottolinea come questi interventi non siano sufficienti senza la collaborazione dei privati.

Per questo motivo, l’ordinanza impone agli amministratori di condominio e ai proprietari di fabbricati di provvedere periodicamente alla deblattizzazione delle fosse settiche, delle reti fognarie condominiali e delle griglie di raccolta delle acque presenti nelle parti comuni degli edifici, utilizzando prodotti compatibili con quelli impiegati dagli enti pubblici.

Il provvedimento richiama inoltre l’attenzione sugli allacciamenti alla rete fognaria urbana. In questi casi, viene disposto che le vecchie fosse biologiche vengano rimosse oppure inertizzate e riempite di terra, così da evitare che possano trasformarsi in luoghi favorevoli all’annidamento degli insetti. Solo in presenza di comprovate difficoltà tecniche sarà possibile adottare interventi alternativi di pari efficacia.

Nell’ordinanza vengono anche ricordate alcune semplici norme igieniche utili per limitare eventuali infestazioni negli appartamenti.

I controlli sul rispetto delle disposizioni saranno affidati alla Polizia Locale e ad ASL Foggia, ciascuna per le proprie competenze, con l’obiettivo di tutelare salute pubblica e decoro urbano.

Il Comune raccomanda infine agli amministratori condominiali di conservare la documentazione rilasciata dalle ditte specializzate che certifichi l’avvenuta deblattizzazione e l’assenza di colonie di blatte nelle reti fognarie private.

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