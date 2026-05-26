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PHOTORED 3 GIUGNO Foggia. Dal prossimo mercoledì 3 giugno entreranno in funzione i Photored. Cosa c’è da sapere

"Abbiamo la necessità di lavorare sulla prevenzione, garantire il rispetto del Codice della Strada e dei limiti di velocità"

Monte Sant’Angelo prorogati i contratti per due agenti di Polizia Locale

Polizia Locale - ph enzo maizzi

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

dall’Amministrazione Comunale parte l’appello di guidare con prudenza rispettando il Codice della Strada

Dopo un primo periodo sperimentale, successivo alla loro installazione da parte dell’Amministrazione Comunale, dal prossimo mercoledì 3 giugno diventeranno operativi e funzioneranno ininterrottamente i due Photored collocati agli incroci tra Via Lucera e Viale Candelaro e tra Corso Roma e Viale Ofanto. Il Photored è un sistema automatico di rilevamento -attraverso sensori e telecamere che funzionano anche di notte- delle infrazioni ai semafori, installato agli incroci per fotografare i veicoli che attraversano con il rosso.

“Abbiamo la necessità di lavorare sulla prevenzione, garantire il rispetto del Codice della Strada e dei limiti di velocità per scongiurare incidenti stradali e tragedie che purtroppo si registrano con un’incidenza allarmante nelle nostre strade: per questo il ricorso ai Photored deve essere visto come un intervento dettato dalla responsabilità, non dalla volontà di penalizzare gli autisti e i cittadini” spiega l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano.

Siamo partiti da quei due incroci proprio per la frequenza di infrazioni rilevate e per le loro drammatiche conseguenze. Invitiamo tutti e tutte a rispettare le regole e a guidare con prudenza, per evitare di incorrere in sanzioni che saranno inevitabili e salate, e per preservare la propria incolumità e quella dei pedoni e degli altri automobilisti” il suo appello.

“Il passaggio con il rosso comporta una sanzione da 167 a 665 euro e la decurtazione di 6 punti. In caso di recidiva, cioè due violazioni in due anni, scatta la sospensione della patente da uno a tre mesi. Si applica anche la cosiddetta sospensione breve che può essere di sette o quindici giorni, anche alla prima violazione; sette giorni se il conducente che passa con il rosso ha un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci; quindici se il conducente ha un punteggio inferiore a dieci punti. Pertanto si raccomanda il massimo rispetto delle norme del Codice” ricorda il comandante della Polizia Locale, Vincenzo Manzo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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