PESCHICI – Sarà una delle serate più attese dell’estate garganica quella in programma mercoledì 1° luglio 2026 a Peschici, dove Francesco Renga porterà il suo nuovo tour “Live Estate 2026”. L’appuntamento è fissato per le ore 21:30 in piazza Pertini, nell’ambito della rassegna artistica “Note di Mare”, giunta alla terza edizione e inserita nel progetto “Embi Festival”.

L’evento, a ingresso gratuito, rientra nel cartellone “L’estate Addosso” IV edizione ed è organizzato dal Comune di Peschici, guidato dal sindaco Luigi D’Arenzo, con il coordinamento del consigliere delegato agli eventi Francesco D’Arenzo, con il patrocinio della Regione Puglia e di altri enti sovracomunali.

Una carriera lunga oltre quarant’anni, una voce tra le più riconoscibili del panorama musicale italiano e un repertorio che ha attraversato generazioni. Francesco Renga torna live con uno spettacolo che promette di ripercorrere i grandi successi della sua carriera, dai tempi dei Timoria fino alle produzioni più recenti.

L’artista, dopo il debutto come frontman della storica band rock degli anni ’90, ha intrapreso una brillante carriera solista, pubblicando 15 album e oltre 40 singoli, conquistando il pubblico con più di un milione di copie vendute e numerose certificazioni, tra cui 10 dischi di platino e 10 dischi d’oro.

Importante anche il suo legame con il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato undici volte come concorrente, inclusa una presenza con i Timoria. Nel 2005 ha conquistato la vittoria della kermesse canora, ottenendo inoltre prestigiosi riconoscimenti come il Premio della Critica e il Premio della Sala Stampa Radio-Tv.

Nel corso della sua carriera Renga si è esibito nei più importanti teatri, palasport e location italiane, collaborando con artisti di fama nazionale e internazionale. La sua discografia è caratterizzata da brani intensi e profondi, spesso dedicati all’amore e alle sue molteplici sfumature.

Il concerto di Peschici si preannuncia come un vero e proprio viaggio musicale tra emozioni, grandi classici e nuove sonorità, destinato a richiamare appassionati e turisti da tutto il territorio.

Per la cittadina garganica, l’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di promozione culturale e turistica, confermando il ruolo di Peschici tra le mete estive più attive e attrattive della Puglia