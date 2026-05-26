È il risultato di una vasta operazione nazionale contro il gioco illegale quella condotta dal CoPReGI, il comitato interforze che riunisce Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il bilancio parla di 57 persone denunciate, 128 apparecchi sequestrati e sanzioni per oltre 5,7 milioni di euro.

L’attività di controllo si è svolta tra il 7 e il 19 aprile 2026, con un totale di 797 interventi in 32 province italiane. Di questi, 777 ispezioni hanno riguardato esercizi regolarmente autorizzati, mentre altre 20 verifiche hanno portato alla scoperta di punti di raccolta scommesse abusivi.

Nel corso della campagna sono stati sequestrati 116 apparecchi e congegni da gioco irregolari insieme a 12 totem, per un totale di 128 dispositivi sottratti al circuito illegale. Le irregolarità riscontrate hanno generato 309 violazioni amministrative, con sanzioni complessive pari a 5 milioni e 711 mila euro, mentre sul piano penale sono stati 57 i soggetti deferiti all’autorità giudiziaria.

Il confronto con l’anno precedente evidenzia un aumento significativo dell’attività ispettiva e delle irregolarità emerse: nel 2025 gli interventi erano stati 618, le violazioni amministrative 231 e le denunce penali 46. In termini percentuali, le infrazioni contestate risultano cresciute del 33,8%, mentre i deferimenti penali del 23,9%.

Le sanzioni economiche risultano invece sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente, che aveva registrato un totale di 5,739 milioni di euro, a conferma che l’incremento dei controlli ha fatto emergere un numero maggiore di irregolarità.

Secondo il CoPReGI, la strategia adottata si basa su un approccio sempre più mirato, con interventi pianificati attraverso l’analisi dei flussi di gioco e l’incrocio delle banche dati delle forze dell’ordine. L’obiettivo è concentrare i controlli nelle aree a maggior rischio e contrastare in modo più efficace il circuito non autorizzato.

Al centro dell’attività resta la tutela dei soggetti più vulnerabili, in particolare i minori, spesso esposti al gioco illegale privo di controlli su età e identità. Il rafforzamento delle verifiche punta a garantire che il gioco avvenga esclusivamente all’interno della rete autorizzata, caratterizzata da trasparenza, tracciabilità e legalità.

Lo riporta leggo.it.