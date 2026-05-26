Sono quattro gli studi legali di Foggia inseriti nella lista “Studi Legali 2026” de Il Sole 24 Ore, l’indagine che raccoglie le realtà professionali più segnalate da colleghi del settore e clienti in base alle diverse aree di competenza e territoriali. Non si tratta di una classifica, ma di un riconoscimento basato sulle citazioni ricevute, utile a delineare il quadro dell’avvocatura italiana a livello nazionale e locale.

Nel panorama del 2026, 346 studi legali sono stati segnalati in tutta Italia, di cui 24 nuovi ingressi. L’indagine è suddivisa in 15 aree del diritto, con i settori penale, bancario e amministrativo tra quelli che hanno raccolto il maggior numero di segnalazioni. Sul fronte territoriale, emerge una forte concentrazione di studi nell’area di Milano.

Per quanto riguarda Foggia, figurano nell’elenco solo quattro studi legali, distinti per specifiche aree di attività e continuità nelle precedenti edizioni.

Tra questi compare lo Studio Navarra, fondato dall’avvocato Francesco Navarra, inserito nel settore assicurativo e alla sua seconda presenza consecutiva, dopo le citazioni del 2025 e del 2026.

Riconoscimento anche per lo Studio Dibitonto, fondato da Salvatore Dibitonto e oggi portato avanti da Immacolata e Marco Dibitonto, segnalato nell’ambito del diritto del lavoro. Lo studio vanta sette presenze nelle precedenti edizioni, mantenendo una continuità dal 2020 al 2026.

Nell’elenco figura inoltre lo Studio Filograsso & Guerrieri, guidato dagli avvocati Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, indicato tra i migliori nel settore bancario. Per questa realtà si tratta della sesta presenza nelle liste, con continuità dal 2020 al 2026.

Chiude il quadro foggiano lo Studio SLLS Legal Lioia-Santamaria, fondato dagli avvocati Michele Santamaria e Francesco Lioia, segnalato nell’area del diritto civile e presente nelle edizioni 2024, 2025 e 2026.

Un riconoscimento che conferma la presenza di realtà professionali del territorio foggiano tra le eccellenze legali segnalate a livello nazionale, in una selezione costruita attraverso le valutazioni degli addetti ai lavori e degli utenti dei servizi legali.

Lo riporta foggiatoday.it.