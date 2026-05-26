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Home // Cronaca // Informativa antimafia e concessioni revocate: il Comune di Manfredonia va al TAR

BIESSEMME RICORSO Informativa antimafia e concessioni revocate: il Comune di Manfredonia va al TAR

Il Comune di Manfredonia si costituirà davanti al TAR Puglia di Bari nel procedimento amministrativo promosso contro la revoca di alcune concessioni demaniali marittime

Il TAR Puglia conferma la legittimità del decreto di esproprio del Comune di Foggia: sdemanializzazione tacita legittima

TAR Puglia - Fonte Immagine: cameraamministrativa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia si costituirà davanti al TAR Puglia di Bari nel procedimento amministrativo promosso contro la revoca di alcune concessioni demaniali marittime e autorizzazioni commerciali adottate in seguito a un’informativa antimafia.

La decisione è contenuta nella delibera di Giunta comunale n. 117 del 25 maggio 2026, con cui l’amministrazione ha autorizzato la difesa dell’ente nel giudizio avviato da una società il cui nominativo risulta omissato negli atti pubblicati.

Il ricorso riguarda il provvedimento prefettizio emesso il 14 aprile 2026 (riguardante la Biesseemme srl) e i successivi atti comunali conseguenti, tra cui la revoca delle concessioni demaniali marittime n. 2/2007, n. 1/2014 e n. 3/2017, oltre alla revoca della SCIA relativa ad attività commerciali.

Secondo quanto riportato nella deliberazione, l’Avvocatura comunale aveva chiesto ai dirigenti dei settori competenti di esprimersi sull’opportunità di resistere in giudizio. I dirigenti interessati hanno evidenziato la necessità della costituzione dell’ente, ritenendo gli atti adottati strettamente conseguenti all’informativa antimafia emessa dalla Prefettura.

La Giunta comunale ha quindi affidato l’incarico di rappresentanza e difesa all’avvocata Teresa Totaro, appartenente all’Avvocatura comunale.

Nel provvedimento viene inoltre precisato che il compenso professionale sarà riconosciuto esclusivamente in caso di esito favorevole del giudizio, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell’ente.

La vicenda si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali nelle attività economiche operanti sul territorio, con particolare riferimento al settore delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni commerciali.

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