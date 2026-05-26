MANFREDONIA — Due giornate all’insegna della passione nerazzurra, dell’aggregazione e della festa. Il Centro Coordinamento Inter Club ha organizzato per il 28 e 29 maggio una serie di appuntamenti dedicati ai tifosi dell’Inter, coinvolgendo soci e appassionati in momenti di incontro e celebrazione.

In particolare, l’evento di venerdì 29 maggio interesserà direttamente la città di Manfredonia. L’appuntamento è fissato dalle 18 alle 19.30 presso il Regio Hotel Re Manfredi, dove si svolgerà un incontro riservato ai soci e agli aderenti all’iniziativa, alla presenza di ospiti legati al mondo nerazzurro.

Al termine dell’evento, l’Inter Club Moratti Manfredonia organizzerà un buffet conviviale dedicato ai soci che aderiranno all’iniziativa, creando un momento di festa e condivisione tra tifosi.

La serata proseguirà poi nel centro cittadino, in Piazzale Ferri, dove è previsto un momento celebrativo aperto all’entusiasmo dei supporter interisti, con fuochi pirotecnici, animazione e distribuzione di maglie ai partecipanti.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra il club e il territorio, unendo sport, partecipazione e spirito di appartenenza in un clima di festa che coinvolgerà numerosi tifosi provenienti anche da altri centri della provincia.

Gli organizzatori invitano soci e simpatizzanti a partecipare numerosi ai due giorni dedicati ai colori nerazzurri.