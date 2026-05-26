'L’Ultima Madre' arriva a Foggia: concerto narrativo alla ' Sala Locus Mirabilis'

La Sala Locus Mirabilis di Foggia ospiterà sabato 30 maggio 2026 alle ore 20:45 il concerto narrativo “Accabadora di Michela Murgia – L’Ultima Madre”, una produzione artistica proveniente dalla Sardegna che intreccia narrazione, musica dal vivo e videoscenografie in un’esperienza immersiva dedicata all’universo letterario della scrittrice Michela Murgia.

L’evento, in programma presso la Sala Locus Mirabilis della Libreria Fumettosmania in via Bari 18, è promosso dall’Associazione Culturale “Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti”, in collaborazione con Libreria Fumettosmania e Teatro del Pollaio – Compagnia dell’Accadere.

Lo spettacolo prende ispirazione dal romanzo “Accabadora”, vincitore del Premio Campiello 2010, opera in cui Michela Murgia affronta con grande intensità i temi della vita, della morte, della cura e dell’amore, attraverso la figura ancestrale dell’Accabadora, presenza simbolica della tradizione sarda.

Nella cultura isolana, il termine richiama “colei che finisce”, una donna incaricata di accompagnare i moribondi nel loro ultimo passaggio, non come figura crudele ma come presenza pietosa e misericordiosa, definita “l’ultima madre”.

Al centro del racconto vi è la vicenda di Maria, bambina non desiderata che viene adottata da Bonaria Urrai, sarta e Accabadora. Crescendo accanto a lei, la giovane sarà portata a confrontarsi con il significato più profondo dell’esistenza, della perdita e della compassione.

Il concerto narrativo costruisce un linguaggio scenico che fonde voce, strumenti musicali e immagini proiettate, trasformando la narrazione in un percorso evocativo e sensoriale.

Sul palco saranno protagonisti Elisa Zedda, voce narrante e giocattoli sonori, Andrea Congia alla chitarra classica e synth, mentre William Lenti curerà le videoscenografie. La drammaturgia porta la firma dello stesso Andrea Congia.

La produzione è firmata da Casa di Suoni e Racconti – Tra Parola e Musica, associazione culturale nata a Cagliari nel 2015 e impegnata nella realizzazione di progetti artistici dedicati all’incontro tra oralità, letteratura e musica, con performance caratterizzate da una forte componente evocativa.

Elisa Zedda, attrice e cantante, ha sviluppato la propria formazione tra teatro e musica, approfondendo la recitazione secondo il metodo Strasberg-Stanislavskij e il canto jazz tra Cagliari e Roma. Andrea Congia, musicista e direttore artistico, conduce da anni una ricerca sulla contaminazione tra parola e musica, collaborando con numerosi protagonisti del panorama culturale sardo.