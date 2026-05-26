MANFREDONIA – Colonne di fumo visibili a chilometri di distanza, odore acre nell’aria e cittadini esasperati. Cresce la protesta a Manfredonia per i continui episodi di bruciatura di sterpaglie e residui vegetali nelle aree periferiche della città, nella zona artigianale, nei terreni agricoli e nell’area del Vallone Scaloia.

Numerose le segnalazioni arrivate nelle ultime ore da residenti e automobilisti che denunciano una situazione diventata ormai insostenibile, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento e alte temperature. “Non si riesce a respirare, il fumo invade le strade e crea pericolo anche alla circolazione”, raccontano alcuni cittadini.

Le criticità riguardano non soltanto il disagio ambientale, ma soprattutto la sicurezza pubblica. In diversi punti della periferia sipontina il fumo avrebbe ridotto drasticamente la visibilità sulle carreggiate, mettendo a rischio automobilisti, motociclisti e ciclisti. Particolarmente attenzionate le aree vicine alla zona artigianale e ai terreni lungo Vallone Scaloria, dove il fenomeno delle combustioni di sterpaglie viene segnalato con frequenza crescente.

Molti residenti parlano di “roghi continui”, spesso accesi nelle ore serali o nelle prime ore del mattino, con conseguenze immediate sulla qualità dell’aria e sul benessere delle persone, soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili.

La combustione di residui vegetali è regolamentata da precise norme nazionali e regionali. In particolare, il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) vieta l’abbruciamento illecito di rifiuti e prevede sanzioni severe nei casi in cui il materiale bruciato possa configurarsi come rifiuto speciale o attività incontrollata di smaltimento. Anche la Regione Puglia, attraverso le disposizioni antincendio boschivo e le ordinanze stagionali, impone restrizioni molto rigide durante il periodo estivo, soprattutto nelle giornate ad alto rischio incendi.

Nei periodi di massima pericolosità, infatti, è generalmente vietato accendere fuochi nei campi, bruciare stoppie, sterpaglie o residui agricoli senza specifiche autorizzazioni e senza il rispetto delle distanze di sicurezza. Inoltre, il Codice Penale prevede responsabilità importanti qualora dai roghi derivino pericoli per la pubblica incolumità, danni ambientali o incendi incontrollati.

Sui social e nei gruppi locali cresce la rabbia dei residenti, che chiedono maggiori controlli da parte delle autorità competenti e interventi immediati per fermare il fenomeno. “Non è possibile vivere con il fumo costante sotto casa”, scrivono alcuni cittadini. Altri segnalano il rischio che le fiamme possano propagarsi rapidamente a causa del caldo e della vegetazione secca, trasformando semplici abbruciamenti in incendi di vaste proporzioni.

Con l’arrivo delle alte temperature, il rischio incendi aumenta sensibilmente. Bastano infatti poche scintille, soprattutto in presenza di vento, per provocare roghi difficili da contenere.

A cura di Michele Solatia.