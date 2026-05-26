Manfredonia, appello dei fedeli per San Filippo Neri: “Non dimentichiamo il compatrono della città”

Un appello sentito, carico di devozione ma anche di memoria storica, quello rivolto alla comunità ecclesiale di Manfredonia affinché venga restituito il giusto rilievo a San Filippo Neri, compatrono della città sipontina.
A lanciare la richiesta è un gruppo di fedeli e cittadini legati alle tradizioni religiose locali, che chiedono una maggiore valorizzazione della figura del santo, oggi – secondo molti – poco presente nella vita religiosa cittadina rispetto al passato.
“È doloroso ammetterlo, ma San Filippo Neri sembra essere stato quasi dimenticato”, si legge nell’appello indirizzato al parroco della Cattedrale e alla comunità parrocchiale. Un richiamo che nasce non soltanto dalla devozione popolare, ma anche dal forte valore storico e identitario che il santo rappresenta per Manfredonia.
I fedeli ricordano come il Museo Diocesano custodisca importanti testimonianze legate a San Filippo Neri, tra cui la berretta e una reliquia del santo, elementi che – secondo i promotori dell’iniziativa – dovrebbero diventare parte integrante di un percorso di riscoperta e partecipazione religiosa.
Tra le proposte avanzate figurano l’organizzazione di una novena o di un triduo dedicato, l’esposizione del simulacro alla venerazione dei fedeli e la celebrazione di solenni funzioni religiose nel giorno della festività. Un tempo, ricordano gli anziani della città, le celebrazioni culminavano persino con una processione molto partecipata, tradizione andata progressivamente perduta a partire dagli anni Sessanta.
“Le tradizioni religiose e la memoria storica non possono essere lasciate sbiadire”, sottolineano i promotori dell’appello, evidenziando come il recupero di questi momenti rappresenti non solo un gesto di fede, ma anche un modo per rafforzare il senso di appartenenza della comunità.
Particolarmente emozionante, per molti fedeli, è stato il ritorno dello scorso agosto del simulacro di San Filippo Neri accanto a quello di San Lorenzo Maiorano ai piedi della Madonna di Siponto, riprendendo un’antica consuetudine cittadina. Un segnale considerato importante e carico di significato simbolico.
L’auspicio è che questa ritrovata attenzione possa diventare stabile nel tempo e rappresentare il primo passo verso il recupero integrale delle antiche celebrazioni dedicate al compatrono, compresa la storica processione del 31 agosto.
di Daniele Pio Usato
1 commenti su "Manfredonia, appello dei fedeli per San Filippo Neri: “Non dimentichiamo il compatrono della città”"
Invece di pensare a Filippo Neri perché non pensate a Gesù morto alla croce per nostri peccati e risorto per dare vita eterna a coloro he lo hanno accettato nella propria vita quale Signore e Salvatore….
COSA DICE DIO NELLA SUA PAROLA:LA BIBBIA….
ESODO 20:4-5
“Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire.”
1 GIOVANNI 5:12
“Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita.”
2 GIOVANI 9
“Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi rimane nella dottrina, ha il Padre e il Figlio.”
Ben dice Gesù:
MARCO 7:9
“Diceva loro ancora: «Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra!”
DIO dice:
ISAIA 46:7-8
“Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano,
lo mettono sul suo piedistallo;
esso sta in piedi e non si muove dal suo posto;
benché uno gridi a lui, esso non risponde
né lo salva dalla sua afflizione.
Ricordatevi di questo e mostratevi uomini!
O trasgressori, rientrate in voi stessi!”
RIGUARDO AI MORTI DIO DICE:
ECCLESIASTE 9:5-6
“Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi non c’è più salario; poiché la loro memoria è dimenticata.
Il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole.”
ISAIA 8:19
“Un popolo non deve forse consultare il suo Dio?
Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi?”
ANCORA:
PROVERBI 30:6
“Non aggiungere nulla alle sue parole,
perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo.”
APOCALISSE 22:18-19
“Io il SIGNORE lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro;
se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell’albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro.”
LEGGETE LA BIBBIA,NON FATEVELA RACCONTARE DA ALTRI A MODO LORO INGANNANDOVIE E PORTANDOVI LONTANO DA DIO….