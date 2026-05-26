Sarà inaugurata mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 10.30 presso il chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia la mostra fotografica “I volti dell’accoglienza”, a cura del fotografo Matteo della Torre. L’iniziativa rientra nel programma di eventi legati alla Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa da enti pubblici, associazioni e realtà del Terzo settore impegnate nei progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione.
Il calendario delle iniziative punta a promuovere momenti di incontro e conoscenza sul tema dei rifugiati e dell’immigrazione, attraverso testimonianze dirette, attività culturali e percorsi di inclusione. L’obiettivo è favorire la comprensione delle storie personali, delle esperienze di vita e dei percorsi di integrazione dei beneficiari accolti nei diversi progetti attivi sul territorio.
La Festa del Rifugiato è in programma il 18 giugno a Manfredonia e rappresenterà un ulteriore momento di confronto e partecipazione, con testimonianze provenienti dai progetti Sai attivi in diversi comuni della provincia, tra cui Manfredonia, Orsara di Puglia, Candela, Bovino, Cerignola, Casalnuovo Monterotaro, Foggia, Stornara, Lucera e San Ferdinando di Puglia.
La mostra “I volti dell’accoglienza” nasce dall’idea di Matteo della Torre e propone una serie di intensi ritratti ravvicinati di migranti inseriti nel sistema di accoglienza e integrazione pugliese, insieme agli operatori che quotidianamente li affiancano nei percorsi di assistenza e inclusione. Gli scatti esposti a Manfredonia sono dedicati in particolare ai beneficiari dei progetti Sai di San Ferdinando di Puglia, Candela e Stornarella, gestiti dalla cooperativa Medtraining.
Nel corso dell’evento saranno consegnati anche gli attestati ai migranti che hanno completato il percorso scolastico presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 Foggia “David Sassoli”.
Le iniziative si inseriscono nel lavoro di rete tra numerose realtà impegnate nel settore dell’accoglienza e dell’inclusione, tra cui consorzi, cooperative sociali, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà del volontariato attive sul territorio provinciale.
4 commenti su "Manfredonia, ‘I volti dell’accoglienza’: il 27 maggio la mostra fotografica di Matteo della Torre"
A quando la giornata dedicata alle migliaia di giovani sipontini emigrati dalla terra natura, dagli amori, dagli affetti, dalla famiglia?
Errata corrige: al rigo 3 leggasi terra natia.
nel resto d’Italia ci si straia in mezzo la strada e si comincia a pregare…
nel 2040 avremo moschee al posto di
chiede…
Ci hanno venduti….le sinistre italiane e il potere clericale.