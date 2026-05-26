Manfredonia, iniziata la rimozione di quattro pini in Piazzetta Mercato

Piazzetta Mercato, nel cuore della zona costiera cittadina. Sul posto sono intervenuti gli operatori specializzati con mezzi elevatori e attrezzature per il taglio controllato degli alberi.

Le immagini mostrano le fasi dell’intervento: i fusti vengono sezionati dall’alto verso il basso, mentre rami e tronchi tagliati vengono progressivamente raccolti nell’area circostante. L’operazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, anche per l’impatto visivo della rimozione in uno degli spazi pubblici più frequentati della zona.

La rimozione dei pini si inserisce verosimilmente in un intervento di manutenzione e messa in sicurezza del verde urbano. Al momento non risultano note ulteriori informazioni ufficiali sulle motivazioni specifiche dell’abbattimento o su eventuali nuove piantumazioni previste nell’area.

L’intervento proseguirà fino al completamento delle operazioni di taglio, pulizia e messa in sicurezza della piazzetta.

A cura di Michele Solatia.