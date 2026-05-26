Edizione n° 6077

BALLON D'ESSAI

MOTTA MONTECORVINO // A Motta Montecorvino un rifugio nel verde dove il tempo rallenta: la “bomboniera” immersa nella natura
25 Maggio 2026 - ore  13:10

CALEMBOUR

GIOIELLERIA KAIDARA // Furto choc nella notte a Cerignola: assalto alla gioielleria Kaidara su Corso Aldo Moro
25 Maggio 2026 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, iniziata la rimozione di quattro pini in Piazzetta Mercato

MANFREDONIA PIAZZETTA MERCATO Manfredonia, iniziata la rimozione di quattro pini in Piazzetta Mercato

Sul posto sono intervenuti gli operatori specializzati con mezzi elevatori e attrezzature per il taglio controllato degli alberi

Manfredonia, iniziata la rimozione di quattro pini in Piazzetta Mercato

Manfredonia, iniziata la rimozione di quattro pini in Piazzetta Mercato

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Piazzetta Mercato, nel cuore della zona costiera cittadina. Sul posto sono intervenuti gli operatori specializzati con mezzi elevatori e attrezzature per il taglio controllato degli alberi.

Le immagini mostrano le fasi dell’intervento: i fusti vengono sezionati dall’alto verso il basso, mentre rami e tronchi tagliati vengono progressivamente raccolti nell’area circostante. L’operazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, anche per l’impatto visivo della rimozione in uno degli spazi pubblici più frequentati della zona.

La rimozione dei pini si inserisce verosimilmente in un intervento di manutenzione e messa in sicurezza del verde urbano. Al momento non risultano note ulteriori informazioni ufficiali sulle motivazioni specifiche dell’abbattimento o su eventuali nuove piantumazioni previste nell’area.

L’intervento proseguirà fino al completamento delle operazioni di taglio, pulizia e messa in sicurezza della piazzetta.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO