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COOPLA GREEN Manfredonia, nasce Coopla Green. La Marca: “I lavoratori hanno dimostrato che è possibile cambiare la narrazione delle crisi aziendali”

25 lavoratori hanno scelto di intraprendere un percorso di ripartenza che ha ribaltato una situazione che sembrava ormai definitiva

Manfredonia, nasce Coopla Green. La Marca: "I lavoratori hanno dimostrato che è possibile cambiare la narrazione delle crisi aziendali”

Manfredonia, nasce Coopla Green - Fonte Immagine: Facebook, Domenico La Marca - Sindaco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

A Manfredonia si apre una nuova pagina per il mondo produttivo locale con la nascita di Coopla Green, realtà che segna la rinascita dei lavoratori della ex Dopla, chiusa nel 2023. Una trasformazione che viene raccontata come un esempio di rigenerazione industriale e sociale, fondata su cooperazione, partecipazione e centralità della persona rispetto al profitto.

Secondo quanto riportato, 25 lavoratori hanno scelto di intraprendere un percorso di ripartenza che ha ribaltato una situazione che sembrava ormai definitiva, dando vita a un modello di impresa cooperativa costruito attraverso un lungo lavoro di aggregazione, sostegno finanziario e accompagnamento tecnico.

I lavoratori e le famiglie della vecchia Dopla hanno dimostrato che è possibile cambiare la narrazione di storie già scritte e già viste, attraverso un lungo percorso di dignità, libertà e democrazia, capace di costruire relazioni e di ‘riscattare’ territori”, è il messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa.

Il nuovo progetto produttivo, sostenuto anche da raccolte fondi, garanzie Cofidi e supporto tecnico-cooperativo, si presenta oggi con una nuova identità industriale: Coopla Green, azienda specializzata nella produzione di bioplastiche certificate, compostabili e a zero emissioni, in linea con le normative ambientali europee più avanzate.

L’esperienza viene indicata come un caso concreto di come mutualismo e cooperazione possano trasformare una crisi in opportunità, consentendo ai lavoratori di diventare imprenditori di sé stessi e protagonisti del proprio futuro.

Per il territorio di Manfredonia, la nascita di Coopla Green assume anche un valore simbolico, rappresentando un segnale di continuità produttiva in un’area segnata da crisi industriali e chiusure, e diventando al tempo stesso un esempio di rilancio economico e sociale.

L’iniziativa viene letta anche come un messaggio rivolto alle nuove generazioni, con l’idea che restare nel Gargano e investire su innovazione e sostenibilità possa rappresentare una scelta concreta e vincente.

L’obiettivo ora è quello di consolidare e diffondere questo modello, affinché Manfredonia possa diventare un laboratorio di sviluppo sostenibile, in cui economia circolare, cooperazione e lavoro di qualità non restino esperienze isolate ma diventino una prassi strutturale di crescita territoriale.

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.

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