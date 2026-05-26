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Home // Cronaca // Morte di Matilde Baldi, Vacchina avrebbe tentato di far rimuovere la Porsche

MATILDE BALDI Morte di Matilde Baldi, Vacchina avrebbe tentato di far rimuovere la Porsche

Correva a oltre 200 chilometri orari sull’autostrada A33 la Porsche coinvolta nell’incidente costato la vita a Matilde Baldi

Morte di Matilde Baldi, Vacchina avrebbe tentato di far rimuovere la Porsche

Matilde Baldi e Franco Vacchina - Fonte Immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Correva a oltre 200 chilometri orari sull’autostrada A33 la Porsche coinvolta nell’incidente costato la vita a Matilde Baldi, la giovane di 20 anni di Montegrosso d’Asti, morta dopo giorni di ricovero in ospedale in seguito allo schianto avvenuto nella notte dell’11 dicembre scorso, alla periferia di Asti. Nell’impatto era rimasta gravemente ferita anche la madre della ragazza, Elvia Pia, alla guida della Fiat 500 tamponata violentemente.

La Procura di Asti, coordinata dalla pm Sara Paterno, ha chiuso le indagini sull’accaduto. Franco Vacchina, commerciante astigiano di pneumatici e conducente della Porsche 911 GT3 RS, è accusato di omicidio stradale, mentre Davide Bertello, imprenditore torinese alla guida di una seconda Porsche 992, risulta indagato per omissione di soccorso.

Secondo gli investigatori, i due uomini avrebbero improvvisato una gara ad alta velocità diretti a una cena natalizia ad Alba, iniziando con manovre spericolate già nel traffico cittadino prima di imboccare l’autostrada. Testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero confermato la corsa tra le due supercar.

Uno degli elementi più pesanti emersi dall’inchiesta riguarda il comportamento tenuto subito dopo lo schianto. Mentre Matilde Baldi era priva di sensi nell’abitacolo della Fiat 500 e la madre ferita, Vacchina avrebbe contattato alcune persone nel tentativo di far rimuovere immediatamente la Porsche prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Tra le preoccupazioni dell’uomo, secondo quanto ricostruito, ci sarebbe stato anche uno scarico modificato installato sulla vettura per alterare il suono del motore. Un autista di carro attrezzi, arrivato casualmente sul posto, avrebbe però rifiutato la richiesta, chiarendo: “Non si può portare via l’auto prima dell’arrivo della polizia”.

Le indagini hanno inoltre evidenziato ulteriori circostanze ritenute rilevanti dagli inquirenti. Nei giorni successivi all’incidente, Vacchina si sarebbe recato più volte presso il deposito Aci dove la Porsche era stata sequestrata, mentre un dipendente di officina avrebbe riferito di essere stato contattato da qualcuno disposto a pagare per intervenire sulla centralina elettronica dell’auto.

Elementi che hanno spinto la procura a ipotizzare un tentativo di inquinamento delle prove, facendo scattare nei confronti dell’uomo gli arresti domiciliari.

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stata la consulenza tecnica dell’ingegnere Roberto Bergantin. Dai rilevatori autostradali è emerso che la Porsche 911 GT3 RS avrebbe raggiunto i 212 chilometri orari, mentre la seconda vettura viaggiava a circa 205 chilometri orari.

Secondo il consulente incaricato dalla procura, “la responsabilità di quanto accaduto è da ricondurre alla sola condotta di guida del signor Vacchina”. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che sull’auto erano montati pneumatici estivi.

Lo riporta leggo.it.

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