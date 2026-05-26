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FRANCESCO GESUALDI “Per Checco. Per la vita”: il 30 maggio allo Zac la Partita del Cuore in memoria di Francesco Gesualdi

L’iniziativa nasce dalla volontà degli amici della Gioventù Calcio Foggia

“Per Checco. Per la vita”: il 30 maggio allo Zaccheria la Partita del Cuore in memoria di Francesco Gesualdi

“Per Checco. Per la vita”: il 30 maggio allo Zaccheria la Partita del Cuore in memoria di Francesco Gesualdi - PH CALCIOFOGGIA.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Eventi // Foggia //

FOGGIA – Un pomeriggio di sport, memoria e solidarietà per ricordare Francesco “Checco” Gesualdi, giovane talento foggiano scomparso prematuramente nel 2005 ma ancora oggi vivo nel cuore di amici, tifosi e appassionati di calcio.

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 17, lo stadio Pino Zaccheria ospiterà la “Partita del Cuore 2026 – Memorial Francesco Gesualdi”, evento benefico organizzato nel segno dell’amicizia e della solidarietà. L’ingresso sarà gratuito e il ricavato delle sponsorizzazioni e delle eventuali donazioni verrà devoluto alle associazioni AIL Foggia, AIDO provinciale e IFUN.

L’iniziativa nasce dalla volontà degli amici della Gioventù Calcio Foggia e, in particolare, di Luciano Ippolito, promotore dell’evento, che ha scelto di trasformare il ricordo di Checco in un momento collettivo di condivisione e aiuto concreto.

Gesualdi era considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio locale, arrivato fino all’orbita Juventus grazie alle sue qualità tecniche e umane. A distanza di 21 anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo continua a unire generazioni di sportivi foggiani.

Alla manifestazione prenderanno parte associazioni, sponsor, volontari e rappresentanti del mondo sportivo cittadino. Tra gli ospiti annunciati anche il direttore sportivo Elio Di Toro. Fondamentale anche il sostegno istituzionale garantito dal Comune di Foggia, con il patrocinio gratuito dello Zaccheria.

Nel corso della giornata sarà possibile effettuare donazioni attraverso l’IBAN indicato nella locandina ufficiale dell’evento. Un gesto simbolico ma importante per sostenere le attività benefiche delle associazioni coinvolte.

Più che una semplice partita, quella del 30 maggio sarà una giornata dedicata ai valori dello sport, dell’amicizia e della memoria. Un modo per ricordare Checco Gesualdi attraverso ciò che amava di più: il calcio e la condivisione. Lo riporta calciofoggia.it

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