Piatti caldi ai più fragili a Foggia, McDonald’s lancia il progetto solidale

Arriva anche a Foggia la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, il progetto promosso da McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia, nato con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà attraverso pasti caldi e momenti di vicinanza umana.

Tra i mesi di maggio e giugno, saranno 60 i pasti caldi distribuiti sul territorio foggiano grazie alla collaborazione con un ente convenzionato. Un’iniziativa che punta non solo a garantire un pranzo o una cena a chi vive situazioni di fragilità economica e sociale, ma anche a offrire un gesto di conforto e attenzione verso le persone più vulnerabili.

Coinvolto direttamente nel progetto è il ristorante McDonald’s di Corso del Mezzogiorno, dove il personale si occuperà della preparazione dei pasti destinati all’associazione di famiglie down Bell’Anatroccolo di Foggia.

L’iniziativa nel capoluogo dauno, dove il marchio conta tre ristoranti attivi, si inserisce nel programma nazionale “Sempre aperti a donare”, nato durante il periodo della pandemia per sostenere le comunità locali nei momenti di maggiore difficoltà.

Nel corso delle precedenti cinque edizioni, il progetto ha consentito di distribuire oltre un milione di pasti caldi in tutta Italia, grazie alla collaborazione con realtà come Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e numerose organizzazioni caritative locali.

Un’iniziativa che, anche a Foggia, punta a trasformare un semplice pasto in un segnale concreto di vicinanza verso chi affronta condizioni di disagio e precarietà.

Lo riporta foggiatoday.it.