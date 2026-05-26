MANFREDONIA – La Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato la costituzione in giudizio dell’ente nell’ambito della controversia relativa alle aree retrostanti il Bacino ad Alti Fondali del porto di Manfredonia.
Il provvedimento riguarda l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Foggia con RG n. 182/2026 notificato a numerosi enti pubblici e soggetti istituzionali, tra cui Comune di Manfredonia, Ministeri competenti, Autorità portuale, Agenzia del Demanio e Consorzio ASI di Foggia.
Al centro della vicenda vi è la richiesta avanzata dal Consorzio ASI di Foggia di accertare la piena proprietà di una serie di aree ricomprese nel demanio marittimo nella zona del Bacino Alti Fondali.
Nel ricorso vengono contestati il Verbale di Delimitazione n. 29 e gli atti collegati adottati dalla Direzione Marittima di Bari e dall’Agenzia del Demanio.
La Giunta comunale, ritenendo necessario tutelare gli interessi dell’ente, ha deciso di resistere nel giudizio affidando l’incarico all’avvocata Teresa Totaro dell’Avvocatura comunale.
La delibera evidenzia che il contenzioso coinvolge numerosi soggetti istituzionali e operatori economici presenti nell’area portuale.
Nel provvedimento si precisa inoltre che il compenso professionale all’avvocata incaricata sarà riconosciuto solo in caso di esito favorevole del giudizio, secondo quanto previsto dal regolamento comunale dell’Avvocatura.
3 commenti su "Porto di Manfredonia, il Comune si costituisce nel giudizio sul Bacino Alti Fondali"
Ma e’ vero che verranno decine di migliaia di Nave Gasiere da tutto il mondo perché vogliono costruire una fabbrica di gas la più grande del mondo???😱😱😱
Sindaco sveglia , la ferrovia potrà trasportare solo gas e merci pericolose.
Basta Manfredonia ha già dato.
Tieni alta la guardia e difendi i tuoi cittadini.
ASI ha dormito per decenni. Aree abbandonate e ricettacolo di ogni sorta di rifiuti.
Ora si sveglia ?
Mah strano, sempre a tutelare gli interessi di Foggia o per Foggia