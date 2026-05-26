Rignano Garganico, torna il 'CUNZ!'. Di Fiore: "Un grande progetto di comunità"

Dal 29 al 31 maggio 2026 Rignano Garganico si prepara ad accogliere la quarta edizione del CUNZ! Gargano Food Fest, evento che trasformerà il borgo più piccolo del promontorio garganico in un laboratorio diffuso di cultura, enogastronomia, musica e natura. Un appuntamento ormai centrale per il territorio, che negli anni precedenti ha registrato circa 30.000 presenze, confermandosi tra le manifestazioni più partecipate della provincia di Foggia.

L’edizione 2026 si presenta con una crescita significativa: oltre 50 eventi in programma e il coinvolgimento di più di 80 aziende agroalimentari locali, insieme a numerosi operatori, associazioni e realtà produttive del territorio. Un sistema che punta a rafforzare il legame tra identità locale, promozione turistica e sviluppo economico.

“Il CUNZ! non è soltanto un festival ma un grande progetto di comunità, capace di unire tradizione, promozione territoriale e sviluppo locale. È la dimostrazione concreta di quanto un piccolo borgo possa assumere iniziative così di rilievo e diventare attrattivo…”, ha dichiarato il sindaco di Rignano Garganico Luigi Di Fiore, sottolineando il ruolo della collaborazione tra istituzioni, produttori e volontari.

Il cuore della manifestazione sarà la “Piazza del CUNZ”, un percorso diffuso tra i vicoli e i luoghi simbolo del centro storico, tra cui Largo Portagrande e l’ex Chiesa del Purgatorio, dove si svolgeranno show cooking, masterclass e degustazioni di prodotti tipici. Tra i protagonisti del comparto enogastronomico figurano AIS Puglia, impegnata nei percorsi dedicati al vino, e Slow Food Gargano, attiva nella valorizzazione dei presìdi locali e delle produzioni sostenibili, dai formaggi podolici agli agrumi del territorio.

Accanto all’enogastronomia, il festival propone un ricco programma culturale e outdoor. Grazie alla collaborazione con Garganowunderland e Archeologica Srl, i visitatori potranno partecipare a escursioni naturalistiche, tra cui la Dolina dei Cento Pozzi e Grotta Pazienza, e a laboratori di archeologia sperimentale dedicati a Grotta Paglicci, in vista della riapertura del Museo del Paleolitico.

Grande attenzione anche all’inclusione sociale, con attività dedicate ai ragazzi del Centro per l’Autismo “Valori” e agli anziani del Centro Diurno “San Rocco”, a conferma della volontà di rendere il festival un evento realmente partecipato.

La dimensione musicale accompagnerà le tre serate con un programma di grande richiamo: sul palco si alterneranno i Sud Folk, gli Après La Classe e i Matrioska, insieme a dj set diffusi nel borgo fino a tarda notte.

Organizzato dal Comune di Rignano Garganico con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, il CUNZ! sarà raccontato in diretta dai media partner Radio Selene, Il Balcone delle Puglie e Sapori di Puglia, per tre giorni in cui il Gargano si presenterà nella sua veste più autentica tra cibo, cultura e identità territoriale.

Lo riporta foggiatoday.it.