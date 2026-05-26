Rodi Garganico, attivato il piano provinciale per la ricerca di Eva Leitnerova

È stato attivato dalla Prefettura di Foggia il piano provinciale per le persone scomparse finalizzato al coordinamento delle ricerche della signora Eva Leitnerova, turista attualmente irreperibile nel territorio di Rodi Garganico.

Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, la donna, in vacanza nella località garganica, si sarebbe allontanata dalla spiaggia intorno alle ore 11.30, senza più dare notizie di sé.

Le informazioni diffuse dalle autorità descrivono la signora Leitnerova come una donna alta circa 174 centimetri, corporatura esile, carnagione chiara e capelli bianchi di media lunghezza. Al momento della scomparsa indossava un costume da bagno di colore rosso/rosa.

Le attività di ricerca sono coordinate nell’ambito del piano provinciale dedicato alle persone scomparse, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle strutture operative del territorio.

Chiunque abbia notato la donna o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, facendo riferimento alla Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano.

Le autorità raccomandano la massima collaborazione da parte dei cittadini e dei presenti nell’area balneare di Rodi Garganico per agevolare le ricerche.