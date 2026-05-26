SAN SEVERO – Dalla provincia foggiana a uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi dedicati al design e alla creatività contemporanea. L’artista sanseverese Lello Minchillo ha partecipato alla Milano Design Week 2026, esponendo sette opere all’interno del padiglione cinese della manifestazione, accanto a importanti aziende del settore arredamento e a marchi di rilievo internazionale.

Pittore, tatuatore, musicista e dj, Minchillo continua così il suo percorso artistico multidisciplinare, portando a Milano una ricerca visiva che unisce tradizione, innovazione e sperimentazione.

Un’occasione nata inaspettatamente

La partecipazione alla Design Week non era nei programmi dell’artista, ma è arrivata grazie a una collaborazione nata quasi per caso.

«Francamente no. È successo tutto grazie alla telefonata di un amico designer, che ringrazio tantissimo e che mi ha permesso di esporre nel padiglione cinese accanto a dodici aziende di mobili», racconta Minchillo.

Su dieci opere presentate attraverso fotografie, sette sono state selezionate dalla commissione organizzatrice per l’allestimento ufficiale. A colpire il pubblico e gli addetti ai lavori sarebbe stata soprattutto l’originalità della sua proposta artistica e una concezione della pittura lontana dagli schemi tradizionali.

«La mia idea di pittura si apre alla creazione pura e alla dimensione del design, diventando anche elemento d’arredo», spiega l’artista.

Tra pittura, design e multimedialità

Alla base del percorso creativo di Minchillo c’è una lunga attività di studio e sperimentazione. Un linguaggio che parte dalla tradizione pittorica per arrivare a una ricerca contemporanea capace di dialogare con tecnologia, design e multimedialità.

«C’è una ricerca sviluppata negli anni e tanta sperimentazione, che partendo dalle basi della tradizione si apre alla modernità e a una concezione della pittura che tocca anche la multimedialità», afferma.

Fondamentale, secondo l’artista, è l’osservazione costante dei cambiamenti culturali e sociali, delle nuove tendenze e delle trasformazioni estetiche che emergono nel mondo contemporaneo.

«Importante è osservare il mondo e i cambiamenti che avvengono intorno a noi: nelle idee, nella tecnologia, negli usi e costumi. Tutto questo si riflette nelle creazioni, nei saloni del mobile, nelle mostre e nei musei che negli anni ho visitato ed esplorato».

Le opere presentate a Milano si distinguono per linee essenziali e una forte attenzione all’equilibrio tra estetica e funzionalità.

«Cerco di andare oltre l’istinto creativo, sviluppando una ricerca che sostenga una visione diversa della pittura», sottolinea Minchillo.

Nuove prospettive dopo l’esperienza milanese

L’esperienza alla Milano Design Week rappresenta ora un nuovo punto di partenza. L’artista sanseverese guarda infatti a nuovi progetti e a un filone creativo che potrebbe diventare centrale nella sua produzione futura.

«Questa esperienza mi ha aperto nuove prospettive e nuovi progetti. Mi ha dato la consapevolezza che i sogni possono realizzarsi, aprendo nuove strade anche per chi vive in provincia ma continua a credere nella propria arte e nelle proprie passioni».

Per San Severo, la partecipazione di Minchillo alla Design Week rappresenta anche motivo di orgoglio: la conferma che talento, ricerca e determinazione possono portare artisti del territorio a confrontarsi con contesti internazionali di altissimo livello. Lo riporta foggiatoday.it