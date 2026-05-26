Edizione n° 6078

BALLON D'ESSAI

PROF CASSAZIONE // Prof. assolta dall’accusa di abusi su minori, Cassazione annulla tutto: “Il processo penale in Italia è rotto”
26 Maggio 2026 - ore  11:59

CALEMBOUR

CRACK MEDIA COPY // Bancarotta e truffa sul crack Media Copy, a processo imprenditori di Foggia e Orta Nova
26 Maggio 2026 - ore  10:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Si aggira tra i pianterreni fingendo di parlare al telefono: paura in via Ponte Lungo

"ALLARME PONTE LUNGO" Si aggira tra i pianterreni fingendo di parlare al telefono: paura in via Ponte Lungo

È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21.30, in via Ponte Lungo. Protagonista una giovane donna descritta come di età giovanile

Area Ponte Lungo IMMAGINE D'ARCHIVIO, PH F.RINALDI

Area Ponte Lungo IMMAGINE D'ARCHIVIO, PH F.RINALDI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia — Si muoveva con apparente tranquillità tra le abitazioni al piano terra, fingendo di parlare al cellulare, ma secondo quanto segnalato da un lettore di Stato Quotidiano avrebbe tentato più volte di rubare piante, portapiante e persino indumenti stesi agli stendini.

È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21.30, in via Ponte Lungo. Protagonista una giovane donna descritta come di età giovanile, con berretto rosa, tuta multicolore rosa, bianca e nera, scarpe da ginnastica bianche, zainetto e capelli neri raccolti in una coda. La donna parlava italiano e, sempre secondo la testimonianza, si sarebbe aggirata con atteggiamento sospetto davanti alle abitazioni dei pianterreni della zona.

In almeno un episodio, il tentativo sarebbe stato sventato dall’uscita improvvisa dei residenti da casa pochi secondi dopo l’avvicinamento della giovane a uno stendino. La donna, probabilmente spaventata, non sarebbe riuscita a portare via nulla e si sarebbe poi dileguata in direzione zona Croce.

Il lettore lancia un appello ai residenti dell’area: «Massima attenzione, soprattutto per chi vive ai pianterreni». L’invito è quello di segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.

2 commenti su "Si aggira tra i pianterreni fingendo di parlare al telefono: paura in via Ponte Lungo"

  1. Io credo che se ruba indumenti molto probabilmente è una senza tetto e di conseguenza non ha neanche vestiti

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO