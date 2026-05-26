Manfredonia — Si muoveva con apparente tranquillità tra le abitazioni al piano terra, fingendo di parlare al cellulare, ma secondo quanto segnalato da un lettore di Stato Quotidiano avrebbe tentato più volte di rubare piante, portapiante e persino indumenti stesi agli stendini.

È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21.30, in via Ponte Lungo. Protagonista una giovane donna descritta come di età giovanile, con berretto rosa, tuta multicolore rosa, bianca e nera, scarpe da ginnastica bianche, zainetto e capelli neri raccolti in una coda. La donna parlava italiano e, sempre secondo la testimonianza, si sarebbe aggirata con atteggiamento sospetto davanti alle abitazioni dei pianterreni della zona.

In almeno un episodio, il tentativo sarebbe stato sventato dall’uscita improvvisa dei residenti da casa pochi secondi dopo l’avvicinamento della giovane a uno stendino. La donna, probabilmente spaventata, non sarebbe riuscita a portare via nulla e si sarebbe poi dileguata in direzione zona Croce.

Il lettore lancia un appello ai residenti dell’area: «Massima attenzione, soprattutto per chi vive ai pianterreni». L’invito è quello di segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.