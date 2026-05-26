Sicurezza a Manfredonia, Marasco: "Gli incendi di nuove 5 auto sono un segnale allarmante"

È forte la preoccupazione espressa a Manfredonia dopo i nuovi episodi di incendi dolosi che hanno colpito diverse autovetture, con un totale di cinque auto date alle fiamme tra via Marco Polo e via Lucera nelle notti comprese tra il 23 e il 24 maggio 2026. A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che parla di una situazione ormai diventata motivo di allarme per la sicurezza cittadina.

“Esprimo profonda preoccupazione e sdegno per i gravi episodi incendiari che hanno colpito la nostra città negli ultimi giorni”, afferma Marasco, sottolineando come gli eventi abbiano generato paura e insicurezza tra i residenti dei quartieri coinvolti.

Il consigliere ricorda inoltre un precedente episodio analogo avvenuto anni fa, quando fu incendiata l’auto di servizio degli ispettori ambientali davanti alla sede dell’associazione CIVILIS di Manfredonia, caso che, nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza, non avrebbe ancora portato all’individuazione dei responsabili.

Secondo Marasco, il ripetersi di questi episodi evidenzierebbe un problema più profondo legato all’impunità, che rischierebbe di favorire ulteriormente comportamenti criminali sul territorio.

“Se i reati restano impuniti, i delinquenti continuano indisturbati a delinquere. L’impunità è il terreno più fertile per la criminalità e la microcriminalità che sta avvelenando il tessuto sociale della nostra Manfredonia”, dichiara il consigliere.

Marasco rivolge quindi un appello ai cittadini, invitandoli a collaborare con le forze dell’ordine: “Non abbiate paura. Il silenzio è il primo complice di chi delinque”, esortando a segnalare ogni episodio sospetto a Carabinieri, Polizia di Stato e autorità giudiziaria.

Un ringraziamento viene rivolto anche alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, ma con la richiesta di un ulteriore rafforzamento dell’azione di controllo sul territorio.

“Chiedo un impegno ancora maggiore perché in tema di sicurezza non basta mai”, afferma Marasco, sollecitando interventi più incisivi per assicurare alla giustizia i responsabili.

Infine, un appello alle istituzioni affinché si intervenga su più fronti: potenziamento della videosorveglianza, maggiore presenza sul territorio e tempi certi per le indagini. L’obiettivo, sottolinea, è garantire ai cittadini il diritto a vivere in una città più sicura.

“Manfredonia non si piega. Ma servono fatti, non solo parole”, conclude il consigliere comunale.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.