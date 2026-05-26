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Home // Attualità // Temptation Island torna in prima serata, Filippo Bisciglia si prende il giovedì sera

FILIPPO BISCIGLIA Temptation Island torna in prima serata, Filippo Bisciglia si prende il giovedì sera

La nuova edizione del programma prodotto da Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, partirà ufficialmente nel mese di luglio

Temptation Island torna in prima serata, Filippo Bisciglia si prende il giovedì sera

Filippo Bisciglia - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Maggio 2026
Attualità // Spettacoli //

L’attesa per i fan di Temptation Island sta per finire. Mediaset ha infatti definito il palinsesto estivo, ufficializzando il ritorno del reality delle tentazioni tra i programmi di punta della rete ammiraglia. Il format condotto da Filippo Bisciglia si prepara a tornare in onda per accompagnare il pubblico nella stagione estiva con nuovi falò di confronto e storie sentimentali messe alla prova.

Secondo quanto riportato da BlogTvItaliana, la nuova edizione del programma prodotto da Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, partirà ufficialmente nel mese di luglio, diventando uno dei punti centrali della programmazione di Canale 5 dopo la chiusura di titoli come Uomini e Donne e Grande Fratello.

La collocazione in palinsesto è già stata stabilita: Temptation Island andrà in onda in prima serata ogni giovedì, occupando una delle fasce più strategiche della settimana televisiva estiva.

Il debutto del viaggio nei sentimenti avverrà subito dopo la conclusione della serie francese “Montmartre”, lasciando spazio al ritorno del reality che negli anni ha consolidato un forte seguito di pubblico.

Restano invece ancora riservate le informazioni sul cast ufficiale, che non è stato annunciato. Non si conoscono al momento né le coppie protagoniste né i tentatori e le tentatrici che prenderanno parte al programma, anche se sul web si sono già diffuse le prime indiscrezioni e i consueti rumor che accompagnano ogni nuova stagione.

Lo riporta leggo.it.

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