Transito delle armi nel Parco del Gargano, Le Noci: "La richiesta di modifica del regolamento è per la sicurezza"

Non si spegne il confronto tra il mondo venatorio e il Parco Nazionale del Gargano dopo il diniego alla richiesta di modifica del regolamento sul transito delle armi scariche e custodite durante le giornate venatorie consentite, in particolare lungo la strada provinciale “Fermata Frattarolo – Frazione Candelaro”. A intervenire con toni duri è Luigi Le Noci, presidente di Arci Caccia Manfredonia, che contesta apertamente la decisione degli uffici dell’ente di Monte Sant’Angelo.

Secondo l’associazione, il nodo centrale della vicenda non riguarda il diritto alla caccia, bensì la sicurezza stradale, considerata a rischio a causa delle alternative viarie individuate per aggirare l’area protetta.

“Se abbiamo fatto la richiesta al Parco di modifica del regolamento è solo per una questione di sicurezza, per via dei tanti incidenti che accadono sulle strade alternative”, afferma Le Noci, evidenziando come i percorsi indicati, in particolare la S.P. 141 e la S.S. 89, siano già noti per la loro pericolosità e per l’elevato numero di incidenti.

Il presidente dell’associazione critica inoltre l’approccio adottato dall’Ente Parco, ritenuto eccessivamente rigido: “I regolamenti non sono dogmi immutabili: possono e devono essere cambiati quando sussistono delle valide motivazioni, e la sicurezza dei cittadini è la motivazione più valida di tutte”.

La vicenda, secondo Arci Caccia Manfredonia, rappresenterebbe l’ennesimo esempio di una gestione del territorio percepita come distante dalle esigenze delle comunità locali, fondata soprattutto su limitazioni e vincoli.

Da qui anche un appello rivolto ai territori del Subappennino Dauno, dove da tempo si discute dell’istituzione di nuove aree protette. “Al netto di tutto ciò, ed a distanza di anni, il Parco ha solo portato vincoli su vincoli. Per questo motivo mi rivolgo agli amici del Subappennino Dauno: ribellatevi a coloro che vogliono il parco in casa vostra, perché questi sono i tristi risultati con cui poi sarete costretti a fare i conti”, dichiara Le Noci.

L’associazione fa sapere che la questione non si considera chiusa e annuncia la volontà di proseguire il confronto nelle sedi opportune, valutando tutte le possibili iniziative per tutelare, secondo quanto sostenuto, l’incolumità degli associati e dei cittadini interessati dalla viabilità alternativa.