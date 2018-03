Di:



Onofrio Introna esprime la solidarietà dell’intera Assemblea ai giornalisti e ai dipendenti. Bari – “IL Consiglio regionale è con i lavoratori di Antenna Sud, che soffrono una vicenda personale durissima e un’immeritata penalizzazione professionale”. All’avvio delle procedure di licenziamento, il presidenteesprime la solidarietà dell’intera Assemblea ai giornalisti e ai dipendenti. “Sono personalmente vicino alle redattrici, ai redattori, a tutto il personale che sta vivendo l’incubo della perdita del posto di lavoro, a conclusione di un crisi giunta all’epilogo più grave”. “Un’emittente storica si è spenta lentamente. Da oggi la voce della Puglia è più flebile. Questo rende ancora più opportuna e urgente l’iniziativa legislativa alla quale sta lavorando l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in collaborazione con l’Associazione del Stampa pugliese”. Si tratta del progetto di una “legge di principi”, che pur non recando nuovi stanziamenti, punta a tutelare il più possibile l’occupazione nel settore radiotelevisivo e dell’informazione. La previsione è che gli eventuali finanziamenti regionali vadano a “premiare la buona editoria”: imprese editoriali che rispettano requisiti di correttezza gestionale, regolarità contributiva e tenuta occupazionale. Redazione Stato Chiusura, solidarietà Regione a lavoratori Antenna Sud ultima modifica: da

