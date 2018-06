1978 – 2018, 40 anni per Radio Manfredonia Centro

Di:

Nel 1978 è nata Radio Manfredonia Centro, un’emittente che ha cambiato l’immagine della nostra città.

n questi anni si è evoluta dal punto di vista strutturale e tecnologico; lo studio è più grande rispetto al precedente, i mezzi di trasmissione sono all’avanguardia. Dagli anni ’80 ai ’90 si utilizzavano i vinili e i nastroni, per la registrazione della musica non stop.

Dal 2000 in poi il computer ha reso tutto più semplice. La radio ha ampliato le frequenze nella provincia di Foggia, installando ripetitori in diverse zone. Nonostante la morte dell’ex direttore Antonio Guerra avesse lasciato una ferita profonda, l’emittente ha continuato e continua la sua attività, promuovendo aziende leader in vari settori.

L’evoluzione di Radio Manfredonia Centro, resa possibile dal figlio Luigi Guerra, è arrivata ai giorni nostri con eccellenti risultati. Il palinsesto dà spazio alla musica,

agli artisti emergenti e alle notizie. Tanti sono stati gli speakers che, hanno dato e danno tutt’ora il loro contributo per i programmi tra i quali: Francesco Catalano, Vincenzo Di Staso, Antonio Castriotta, Rita Noviello,Michele Ionata, Dino La Torre, Dino Mione, ecc. Felici di partecipare al quarantennale di questa emittente radiofonica, le auguriamo di procedere a grandi passi, per il raggiungimento di nuovi obiettivi.

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 26 giugno 2018