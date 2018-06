Appello Manfredonia Nuova “Cittadini siano più partecipi alla vita politico – amministrativa”

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2018. “Il Comune come ogni anno non presenta in tempo i conti ed ogni anno è sottoposto a diffide da parte del Prefetto. Il 28 giugno nel consiglio comunale si discuterà del bilancio ed è per questo che invitiamo i cittadini di Manfredonia a parteciparvi e ad essere più attivi nella vita politico-amministrativa della città”, le parole di Italo Magno, Presidente onorario di Manfredonia Nuova e consigliere comunale.

Ieri e oggi, 26 giugno, dalle 19 alle 22 in Piazza del Popolo i rappresentanti di Manfredonia Nuova ci saranno con un sit-in informativo su quanto sta accadendo e su quanto si sta decidendo sulle sorti della città, a partire dall’aumento della Tari. Le cause dell’aumento sono dovute all’incapacità governativa dell’attuale amministrazione, secondo Manfredonia Nuova che incalza: “mentre quasi tutti i comuni che attuano la raccolta differenziata hanno tratto vantaggio economico dalla riduzione dei rifiuti, Manfredonia registra un aumento dell’imposta che è di almeno il 15%”, si legge nel prospetto distribuito durante il sit-in.

“Se davvero si vuol bene a Manfredonia, bisogna seguire ciò che accade nel mentre delle decisioni e dei consigli comunali, non ci si può lamentare solo quando le scelte sono già state fatte”, conclude Enrica Amodeo, Presidente di Manfredonia Nuova.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 26 giugno 2018

