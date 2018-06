“AttiVisti foggiani: Morese deve dimettersi”

Di:

Foggia. Dopo la farsa delle dimissioni del sindaco Franco Landella, prontamente ritirate dopo 14 giorni come ampiamente previsto dal gruppo “AttiVisti foggiani”, emerge il vero volto di questo governo del “tirar a campare” stretto tra ricatti e nuove ed estenuanti trattative con i nuovi soci.

Le opposizioni che, fino a 24h prima, chiedevano a gran voce le dimissioni del sindaco, lanciano l’ancora di salvataggio al primo cittadino, fornendo l’appoggio esterno con tre consiglieri, e passando alla storia come buoni samaritani.

Ennesimo atto della tragicommedia consumatasi a Palazzo di Città in questi mesi.

Tre nuovi “moschettieri”, Iaccarino (area democristiana), Cassitti (socialisti) e Clemente (Pd), che al grido uno per tutti e tutti per Landella, hanno rafforzato i risicati numeri della maggioranza landelliana.

Pur di scongiurare il commissariamento del Comune di Foggia ed evitare che si possa scoperchiare il vaso di Pandora, si è preferito assecondare un governo cittadino totalmente fallimentare.

Certo, era facile intuire che l’impercettibile opposizione dei suddetti consiglieri fatta di astensioni ed assenze si potesse materializzare in un supporto “de facto” a favore della giunta Landella soprattutto se infarcita di contentini e “premi” come la Presidenza della municipalizzata ATAF.

Le chiacchiere stanno a zero, così come le promesse mai mantenute. La raccolta differenziata sarebbe dovuta partire entro il 14 giugno: Niente. La sottoscrizione da parte di AMIU di un contratto definitivo è ancora in alto mare, con la raccolta differenziata al 23%, livello scandaloso ed intollerabile per una città, capoluogo di provincia dopo ormai quattro anni di mandato.

Una raccolta differenziata spinta e di quartiere assolutamente fallimentare, partita con grandi proclami ma con pessimi risultati. Questi a nostro modo di vedere le principali criticità:

la cittadinanza è stata poco informata e sensibilizzata, andavano utilizzati meglio i media ed i canali social;

la sostituzione dei cassonetti, peraltro non estesa a tutta la città, non è sufficiente a rappresentare la chiave di svolta del processo e del cambio culturale che un governo cittadino che si rispetti deve chiedere ai suoi cittadini;

l’assoluta assenza di pianificazione sul conferimento dei rifiuti e la mancanza assoluta di un controllo sullo stesso, con la possibilità di comminare sanzioni, lasciano intendere che nulla sia cambiato rispetto a prima.

La responsabilità di questo fallimento è in capo all’Assessorato all’Ambiente, guidato da anni dall’uomo di fiducia del sindaco e suo stretto collaboratore, Francesco Morese.

Una gestione disastrosa a tutti i livelli: dalla pulizia nei quartieri alla gestione dei mezzi atti alla stessa, dal fallimento del progetto pilota “Foggia non sarà più un bidone” al mancato raggiungimento dell’obiettivo del 40% di raccolta differenziata entro i due anni.

Per non parlare dei ritardi nella consegna del Centro Comunale dei Rifiuti in zona Sprecacenere, per i quali noi contribuenti spendiamo risorse pubbliche per garantire la vigilanza del sito per evitare furti e danneggiamenti senza avere un effettivo funzionamento. Come dimenticare, poi, la magra figura per la perdita nell’aggiudicazione all’asta della palazzina degli uffici ex AMICA. Al danno la beffa: oggi il Comune paga il fitto alla società aggiudicataria.

Ultimo, ma non ultimo, il ritardo sul bando per la pubblicizzazione della raccolta differenziata da ben 70.000 euro, assegnato provvisoriamente a settembre 2017 ad un’azienda ripescata.

Foggia ed i cittadini foggiani, meritano una risposta a tutte le contestazioni posto che sono quattro anni che amministrate e sono sotto gli occhi di tutti noi cittadini i punti irrisolti.

Quanto dobbiamo attendere, dopo ormai ventidue proroghe, il contratto definitivo con AMIU?

“Foggia non sarà più bidone”, è vero perché è diventata una discarica a cielo aperto e una giungla con numerosi spazi verdi abbandonati e lasciati all’incuria perché non abbiamo una politica ambientale degna del suo nome.

Per questi motivi e per l’assoluta incapacità nella gestione dell’assessorato, Assessore Morese Le chiediamo un passo indietro. Rassegni le dimissioni irrevocabili dal suo incarico.

Foggia non può rimanere un bidone.

(Nota stampa, attivisti foggiani)