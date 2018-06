Emergenza rifiuti. Ventola “Insieme si risolvono i problemi”

Di:

Foggia. Il coordinatore e consigliere regionale di Direzione Italia-Noi con l’Italia, Francesco Ventola, ha partecipato al vertice in Prefettura.

Eravamo convinti che servisse un tavolo con tutte le parti interessate e quello che si è tenuto questa mattina alla Prefettura di Foggia – fra tutti i sindaci del bacino Fg4, la Regione Puglia rappresentata dall’assessore Gianni Giannini, e dal commissario Ager, Gianfranco Grandaliano – è stata la conferma.

Esiste un’emergenza rifiuti nei Comuni di San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita (Bat) e Cerignola, Ortanova, Ordona, Stornarella, Stornara e Carapelle (Foggia) e la Regione attraverso l’Agenzia è intenzionata a risolverla. Seguiremo questo percorso, perché non sia solo di belle intenzioni, ma concreto, a cominciare dall’incontro tecnico-operativo in programma per domani a Margherita di Savoia.

La maggior parte dei Comuni sono interessati da un flusso turistico, per cui è doppiamente necessario provvedere allo sgombero dei rifiuti dalle strade prima che l’estate entri nel vivo.

Redazione StatoQuotidiano.it