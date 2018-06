Manfredonia, “Area Piazza D’Addario e Via D’Onofrio come una discarica a cielo aperto: intervenire”

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2018. “Salute pubblica – denuncia pericolo”: con recente raccomandata, e sostenuti legalmente dall’Avv. Adriano Bottalico del Foro di Foggia, 3 cittadini di Manfredonia hanno chiesto al Comune sipontino e all’Asl territoriale, di “intervenire rapidamente per ripristinare, in uno spazio pubblico confinante con via B. D’Onofrio a Manfredonia, lasciato all’abbandono più completo”, “le più adeguate condizioni di vivibilità e di igiene”.

“Innanzitutto – è scritto nella raccomandata – l’erba non viene tagliata. Sicché d’estate, a causa degli incendi che più volte si sono sviluppatì, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. Inoltre – è scritto ancora nella raccomandata – la zona è diventata una discarica a cielo aperto. Chiunque, nottetempo, abbandona qualsiasi oggetto”.

“Tale situazione, soprattutto – continuano i cittadini nella raccomandata – favorisce la presenza di topi e anche di serpenti. L’anno scorso, a giugno, alle 9:00 cilca, sul marciapiede di via B. D’Onofrio, è stata avvistata una biscia e anche una vipera.

Inoltre, “la zona è infestata dai topi: si vedono spesso, di tutte le grandezze e a tutte le ore delÌa giornata. Addirittura, l’anno scorso, per trr volte, un topo è entrato nella villetta” di uno dei cittadini che hanno denunciato la situazione.

Da qui, “considerato che tale gravissima situazione di pericolo per Ia salute pubblica e, specificatamente, per quella dei denunciati, dura da circa tre anni”, gli stessi cittadini denunciano “un grave e permanente pericolo per la salute di chi stabilmente, oppure occasionalmente, si trova nei paraggi della Piazza Mons. D’Addario e di via B. D’Onofrio. Non ultimi i bambini che frequentano la scuola elementare Giovanni Bosco”.

Redazione StatoQuotidiano.it