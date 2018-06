Manfredonia. “Artigianato. Riproporre storica manifestazione ‘Stil Daunia Moda'”

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2018. Nel corso della presentazione degli obiettivi e delle attività dell’Associazione Giovanile Artigiani e Piccoli Imprenditori di Manfredonia, dai sottoscritti, è stata fatta un’ampia panoramica delle problematicità e delle possibili soluzioni per il nostro settore lavorativo.

Tra gli esempi di eventi da programmare nel primo anno della neonata Associazione, è stato fatto riferimento alla riproposizione di una storica manifestazione della nostra città e dell’artigianato locale come “Stil Daunia Moda“, divenuta per qualità e prestigio un marchio della veterana Associazione artigiani Maria SS. di Siponto. Lungi da noi il voler sottrarre tale evento ed indispettire i legittimi proprietari; il nostro era solo un rifermento generico alla tipologia di attività che vogliamo porre in essere per rilanciare e valorizzare il settore e gli addetti ai lavori della sartoria, della moda e della creatività. Ribadiamo, come fatto sin dal primo momento, che non nasciamo in contrasto

ed in antitesi con l’Associazione Artigiani Maria SS. di Siponto, la quale in tutti questi anni ha svolto l’importante compito di rappresentanza della categoria a livello locale. Anzi, con questa realtà, come abbiamo avuto già modo di confermare personalmente ai suoi referenti, noi vogliamo dialogare e collaborare proficuamente, perché il nostro intento è quello di costruire opportunità per tutti e non un recinto privato.

Al centro dell’azione dell’Associazione Giovanile Artigiani e Piccoli Imprenditori, infatti, ci sono la valorizzazione del lavoro artigianale e creativo, l’aumento della qualità professionale, il trasferimento del know how ai più giovani, la regolarizzazione e la legalizzazione del settore, la condivisione di idee per giungere a soluzioni, la cooperazione contro la concorrenza sleale, il dialogo ed il confronto tra le diverse categorie del settore. Chiunque abbia la voglia e la volontà di proporsi e collaborare con noi può contattarci o venirci a trovare in sede. Più siamo, meglio stiamo. Il confronto e la cooperazione non possono che far bene al futuro dell’artigianato e dei piccoli imprenditori locali.

Michele D’Isita – Benedetto Mangano

Presidente e Vicepresidente “Associazione Giovanile Artigiani e Piccoli Imprenditori”