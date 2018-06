Manfredonia. Pubblico sorteggio ASE per nuove assunzioni

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2018. Si informa che giovedì 28 giugno 2018, alle ore 8.00 presso l’aula Consiliare della Città di Manfredonia, con la presenza come funzionario incaricato del maresciallo maggiore Michele Panza, ci sarà il pubblico sorteggio di 15 operatori ecologici ASE per raccolta rifiuti solidi urbani e 4 autisti ASE con patente C – CQC in possesso di carta tachigrafica per raccolta rifiuti solidi urbani: unità da impiegare per due mesi, a partire dai primi giorni di luglio 2018.

Coloro i quali si ritengono interessati, sono invitati a partecipare.

Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune di Manfredonia.