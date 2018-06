Mattinata, si ribalta mezzo: code e rallentamenti sul Gargano

Di:

Foggia. Un furgonico si è ribaltato lungo la Statale 89, provocando code e rallentamenti sulla strada per Mattinata.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio, ”lungo la direttrice che rappresenta l’alternativa alla chiusura della galleria Monte Saraceno”.

“Ancora da accertare le cause dell‘incidente stradale autonomo: sul posto, per i rilievi del caso, per bonificare e per garantire sicurezza alla viabilità carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile”.