Mezzanone. Si introduce nel Cara e devasta la mensa: arrestato 20enne

Manfredonia, 26 giugno 2018. Nella notte tra sabato e domenica scorsi i Carabinieri della Stazione di Zapponeta, unitamente ai militari della Stazione di Stornara, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato il 20enne Bangal Perete, originario della Guinea e titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Manfredonia, in località Borgo Mezzanone, durante la notte, i militari di servizio erano stati allarmati da rumori provenienti dal locale adibito a sala mensa. Immediatamente accorsi sul posto, vi avevano sorpreso il giovane che, dopo aver sfondato la porta di ingresso, si era introdotto nel locale e aveva distrutto ogni arredo della sala.

Solo dopo notevoli sforzi, e adoperando la necessaria forza per contenerlo, i militari erano riusciti a immobilizzare l’esagitato e a condurlo presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Manfredonia per gli accertamenti sulla sua identità, essendo, al momento, privo di qualsiasi documento.

Si è così appurato che il ragazzo della Guinea, in passato già ospite del C.A.R.A., ne era stato dimesso, e aveva probabilmente trovato sistemazione in qualche baracca presente lungo la vicina “ex pista”, situata all’esterno del Centro Accoglienza. Lo stesso è inoltre risultato titolare di regolare permesso di soggiorno, in corso di validità, per motivi umanitari.

Inspiegabili al momento le motivazioni poste alla base del gesto.

Al termine delle formalità, Perete è stato dichiarato in arresto e tradotto dagli uomini dell’Arma presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it