“Quando la cultura sconfigge la povertà”

Di:

Foggia. ”Il 26 giugno del 1967 moriva a Firenze don Lorenzo Milani, educatore e parroco di Barbiana, frazione di Vicchio, dove era stato confinato dal suo vescovo e dove non ebbe alcun successore. Don Milani ha dato vita a un’esperienza religiosa, civile, educativa e ‘politica’ con al centro l’impegno per la giustizia e la valorizzazione degli ultimi. Grazie al suo esempio, gli insegnanti hanno cambiato quel vecchio modello di scuola esistente, lottando per l’inclusione e trasformando il privilegio dell’istruzione in un diritto.

Appeso ad una parete della sua aula, è ancora visibile il poster con la scritta “I CARE”, motto scelto da don Milani per stimolare nei suoi allievi l’impegno civile e i principi di solidarietà verso gli altri, oltre che per non alimentare in loro menefreghismi tipici delle dittature. La scuola (la sua era aperta tutto l’anno, anche d’estate) diventa, quindi, strumento di promozione umana e la cultura diviene lo strumento principale per sconfiggere la povertà. Una scuola che deve essere capace di parlare a chi è più emarginato, perché occorre dare a tutti i ragazzi, soprattutto ai più deboli, gli strumenti per essere preparati ad affrontare il futuro. “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri”. (Don Lorenzo Milani – L’obbedienza non è più una virtù)”.

Lo scrive in una nota su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.