Scuola Calcio e Settore Giovanile Salvemini: nuova stagione, grandi progetti

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2018. Work in progress in casa Salvemini; c’è una stagione da riorganizzare e la società ha progetti ambiziosi per il futuro. Si va delineando in queste ore l’organigramma societario che dopo l’ingresso come Direttore Generale di Lino Troiano, vede aggiungersi due Responsabili Tecnici di primo livello e

con alle spalle un bagaglio carico di esperienza e professionslità, Matteo D’Arienzo e Michele D’Ambrosio.

In linea con quelli che sono stati i principi fondamentali della società, anche per la prossima stagione l’obiettivo sarà quello di portare qualità non solo a livello di allenamento e tecnica, ma anche dal punto di vista della coordinazione, d’impostazione posturale e dell’atteggiamento comportamentale. A tal proposito la società ha stretto un accordo di collaborazione con l’AIC Associazione Italiana Calciatori che prevederà benefici sia per la didattica che per la tecnica grazie alla presenza di ex xalciatori professionisti che a turno saranno ospitatati presso gli impianti sportivi. Restano da definire i nomi degli allenatori, anche se il quadro è praticamente delineato.

Area Comunicazione Salvemini